Haberler

İlk "AB-Suriye Üst Düzey Siyasi Diyalog Toplantısı" gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği ile Suriye arasında Brüksel'de yapılan ilk üst düzey siyasi diyalog toplantısında, Suriye'deki istikrar, sosyo-ekonomik toparlanma ve siyasi geçiş süreçleri ele alındı. AB, Suriye'ye destek vermeye devam edeceğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) ile Suriye arasındaki ilk "Üst Düzey Siyasi Diyalog Toplantısı" Brüksel'de gerçekleştirildi.

AB Konseyi'nden Brüksel'de düzenlenen toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, toplantının AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin başkanlığında gerçekleştiği bildirildi.

Toplantının, AB ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde ilerleme sağlanması ve AB'nin Suriye'de istikrarın sağlanması, sosyo-ekonomik toparlanma ile kapsayıcı siyasi geçişe yönelik destek çalışmalarının ele alınması açısından fırsat olarak değerlendirildiği aktarılan açıklamada, AB-Suriye ilişkileri ile bölgesel meselelerin yanı sıra Suriye'deki geçiş sürecinin de ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin Suriye'nin siyasi geçiş, sosyo-ekonomik toparlanma ve yeniden inşa çabalarına desteğini yinelediği belirtilirken, tüm Suriyelilerin haklarının korunmasının önemi ile istikrarın güçlendirilmesi, insani yardım ve sosyo-ekonomik kalkınmanın desteklenmesi için koordinasyonun artırılması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yamal'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran Filistin bayrağı

Binlerce kişinin önünde Filistin bayrağı açtı
Uzak Şehir’in Fidan’ını gerçek hayatta görenler 'Yok artık' diyor

Kim olduğunu öğrenenler ufak çaplı bir şok geçiriyor
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
İstanbul'da konuşan usta sanatçı Yusuf İslam’dan yıllar sonra gelen çarpıcı sözler

Şöhretin zirvesindeyken Müslümanlığı seçmişti: Müziğe Bosna'da döndü

Yamal'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran Filistin bayrağı

Binlerce kişinin önünde Filistin bayrağı açtı
Osimhen'e kötü haber

Osimhen'e büyük şok
Atçılık camiasını üzen haber! Efsane safkan Deniz Efe'nin yarış hayatı sona erdi

Efsaneye en acıklı veda