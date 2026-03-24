Haberler

AB ile Nijerya, ticaret ve güvenlik alanında işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği ve Nijerya, ticaret ve güvenlik alanlarında işbirliğini artırmak için mutabık kaldı. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile yüzyüze görüştü.

Avrupa Birliği (AB) ile Nijerya, küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen ticaret ve güvenlik alanlarında işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Nijerya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Lagos şehrinde Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir araya geldi.

Görüşmeye, Ulusal Güvenlik Danışmanı Nuhu Ribadu ile Nijerya Bütçe ve Ekonomik Planlama Bakanı Atiku Bagudu da katıldı.

Kallas, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, tarafların güvenlik, ticaret ve emtia konularında işbirliği imkanlarını ele aldığını belirtti.

AB ile Nijerya'nın "benzer değerlere sahip ortaklar" olduğunu ifade eden Kallas, "Bugün işbirliğimizi geliştirmek için yeni yolları değerlendirdik. Küresel güvenlik durumu oldukça ciddi. Bu nedenle uluslararası kurallara dayalı sistemi önemseyen ülkelerin birlikte hareket etmesi gerekiyor." dedi.

Kaja Kallas, yatırım ve ticaret alanlarında daha fazla işbirliği fırsatlarının bulunduğunu kaydederek, özellikle kritik ham maddeler, güvenlik ve siber güvenlik konularında ortak çalışmaların artırılabileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tinubu ise ülkesinin AB ile ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını yineleyerek, AB'nin Nijerya'ya sağladığı destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Adam Abu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

