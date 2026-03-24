AB ile Nijerya, ticaret ve güvenlik alanında işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor

Avrupa Birliği (AB) ile Nijerya, küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen ticaret ve güvenlik alanlarında işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Nijerya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Lagos şehrinde Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir araya geldi.

Görüşmeye, Ulusal Güvenlik Danışmanı Nuhu Ribadu ile Nijerya Bütçe ve Ekonomik Planlama Bakanı Atiku Bagudu da katıldı.

Kallas, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, tarafların güvenlik, ticaret ve emtia konularında işbirliği imkanlarını ele aldığını belirtti.

AB ile Nijerya'nın "benzer değerlere sahip ortaklar" olduğunu ifade eden Kallas, "Bugün işbirliğimizi geliştirmek için yeni yolları değerlendirdik. Küresel güvenlik durumu oldukça ciddi. Bu nedenle uluslararası kurallara dayalı sistemi önemseyen ülkelerin birlikte hareket etmesi gerekiyor." dedi.

Kaja Kallas, yatırım ve ticaret alanlarında daha fazla işbirliği fırsatlarının bulunduğunu kaydederek, özellikle kritik ham maddeler, güvenlik ve siber güvenlik konularında ortak çalışmaların artırılabileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tinubu ise ülkesinin AB ile ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını yineleyerek, AB'nin Nijerya'ya sağladığı destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.