AB ve Mısır Arasında Ekonomik İşbirliği Zirvesi

Avrupa Birliği (AB) ile Mısır arasında düzenlenen ilk zirvede taraflar, ekonomik işbirliği, düzensiz göçle mücadele ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesinde birlikte çalışma kararlılıklarını vurguladı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, AB ile Mısır arasındaki ilk zirvenin ardından basına ortak açıklamalarda bulundu.

Costa, "Bu toplantı ilişkilerimizde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Ortaklığımızın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor." dedi.

Mısır'ın Orta Doğu'nun istikrarında oynadığını rolü öven Costa, "Etkileyici bir şekilde büyüyen ve daha da büyümesini görmek istediğimiz bir ekonomik ve ticari ilişkimiz var. Ticaret, güvenlik, mobilite, göç, enerji, eğitim, araştırma ve kültür gibi birçok alanda zengin bir işbirliğimiz var." diye konuştu.

Costa, Gazze'de ateşkesin ardından iki devletli çözüme dayalı kalıcı bir barış istediklerini belirterek, AB'nin toparlanma, yeniden yapılanma ve reformları destekleme konusunda yardım etmeye hazır olduğunun altını çizdi.

Von der Leyen ise "(es-Sisi'yi hitaben) Gazze çatışmasını sona erdirecek anlaşmanın sağlanmasında aracılık ettiğiniz önemli rol için sizi takdir ediyorum. Bu, gerçek bir liderlik anıydı. Barış için yeni bir sayfa açtı." ifadelerini kullandı.

AB'nin Gazze'nin geleceğinde Mısır'ın aktif desteğine güvendiğini dile getiren von der Leyen, "Bir yeniden yapılanma konferansı düzenleme niyetinizi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, tüm Akdeniz için çok önemli bir an. Bölgemizin geleceği gözlerimizin önünde yeniden yazılıyor. Hem Avrupa hem de Mısır'ın bu geleceği şekillendirmede açık bir çıkarı var." değerlendirmesini yaptı.

Von der Leyen, "Mısır'ın ekonomik istikrarını güçlendiriyoruz. Mısır'a 5 milyar avro makro finansal yardım sağlıyoruz. Bugün imzalandı. Sosyal ve ekonomik reformlara desteğimizi sürdürüyoruz. Yatırım ve ticareti birlikte artırıyoruz. AB, Mısır'ın en büyük ticaret ortağı ve ticaret hacminin dörtte birini oluşturuyor." diye konuştu.

"Akdeniz genelinde bir işbirliği modeli"

Es-Sisi de ülkesinin Avrupa için "Arap ve Afrika dünyasıyla güvenli bir çıkış noktası ve hayati bir köprü görevi" gördüğünü söyledi.

13 Ekim'de Şarm El-Şeyh'te varılan barış anlaşmasına değinen es-Sisi, "Bu fırsattan yararlanarak, bu başarının gerçekten bir dönüm noktası olduğunu, ancak aynı zamanda, iki devletli çözüm ve 4 Haziran 1967 sınırları boyunca başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması temelinde adil ve kapsamlı bir barış sürecinin yeniden başlatılması için gerekli koşulları yaratmayı amaçlayan bir adım olduğunu teyit etmek istiyorum. Bu yolda atılacak ilk adım yeniden yapılanmadır." tespitinde bulundu.

Ülkesinin Akdeniz genelinde düzensiz göçle mücadelede ve özellikle Libya ve Sudan'da istikrar için de üzerine düşeni yaptığını dile getiren es-Sisi, "Hepinizi zirveyi, barışı ve kalkınmayı güçlendiren ve Mısır-AB ilişkilerini Akdeniz genelinde bir işbirliği modeli haline getiren yeni bir ortak eylemin başlangıç ??noktası haline getirmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.