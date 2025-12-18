Haberler

AB Konseyi, savunma yatırımlarını teşvik ve sadeleştirmeye yönelik önlemleri kabul etti

Güncelleme:
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, savunma yatırımlarını artırmak ve süreçleri basitleştirmek amacıyla bir düzenleme yaptı. Yeni kurallarla birlikte mevcut AB programlarına savunma projeleri dahil edilecek ve Ukrayna'nın fonlara katılımı sağlanacak.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, savunma yatırımlarını teşvik etmek ve bu alandaki idari ve mali süreçleri basitleştirmek amacıyla hazırlanan düzenlemeyi kabul etti.

Brüksel'de AB zirvesi sürerken Konseyden yapılan yazılı açıklamada, kabul edilen önlemlerin, AB genelinde savunma alanındaki yatırımların önünü açmayı ve mevcut AB mali araçlarının savunma ve çift kullanımlı projelerde daha etkin kullanılmasını sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Düzenleme kapsamında, Avrupa Savunma Fonu (EDF), Horizon Europe, Dijital Avrupa Programı, Bağlantı Avrupa Tesisi (CEF) ve Avrupa Stratejik Teknolojiler Platformu (STEP) gibi mevcut AB programlarının uygulanmasına ilişkin bazı kurallarda değişiklik yapıldığı aktarıldı.

Bu değişikliklerle, söz konusu programların savunma ve güvenlik alanındaki projeleri de kapsayacak şekilde daha esnek kullanılabilmesi öngörülüyor.

Düzenleme ile ayrıca, Ukrayna'da yerleşik kuruluşların Avrupa Savunma Fonu'na katılımına imkan tanındığı bildirildi. Bu kapsamda, Ukraynalı kuruluşların, fonun araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin projelerde yer alabileceği ifade edildi.

Söz konusu düzenlemenin, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceği belirtildi.

Önlemlerin, AB'nin savunma alanındaki mevcut politika çerçevesi doğrultusunda hazırlandığı ve mevcut programların hukuki ve mali yapılarında sınırlı değişiklikler içerdiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
