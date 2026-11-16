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AB Komisyonu Ukrayna'ya acil askeri ihtiyaçlar için 1,71 milyar avro ödedi

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AB Komisyonu, Ukrayna'ya 90 milyar avroluk Destek Kredisi kapsamında acil askeri ihtiyaçlar için 1,71 milyar avro ödeme yaptı. Ödemenin sekizinci olduğu ve kaynağın Ukrayna'nın İHA, mühimmat ile hava savunma sistemleri tedarikinde kullanılacağı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'ya 90 milyar avroluk Destek Kredisi kapsamında acil askeri ihtiyaçlar için 1,71 milyar avro ödeme yaptı.

AB Komisyonundan Ukrayna'ya askeri desteğe ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu kaynağın Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasındaki acil askeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere insansız hava araçları (İHA), mühimmat ve erken uyarı radarları ile füzeler dahil hava savunma sistemlerinin tedarikinde kullanılacağı aktarıldı.

Ödemenin Ukrayna Destek Kredisi'nin savunma bileşeni kapsamında yapılan sekizinci ödeme olduğu ifade edilen açıklamada, kaynağın Ukraynalı ve Avrupalı üreticilerden savunma ekipmanı tedarikinde kullanılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, toplam ödemenin yaklaşık yüzde 40'ının AB ülkelerinde faaliyet gösteren üreticilerle yapılacak sözleşmelere ayrılmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Ukrayna'ya desteği sürdürdüklerinin altını çizdi.

Von der Leyen, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü, Avrupa'nın güvenliğini koruyacak adil ve kalıcı bir barış için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

AB'nin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan Ukrayna Destek Kredisi programı, Ukrayna'nın savunma kapasitesi ile savunma sanayisini güçlendirmek için 60 milyar avro, devletin işleyişi ve temel kamu hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla da 30 milyar avroluk bütçe desteği olmak üzere toplam 90 milyar avroluk finansman içeriyor.

Kaynak: AA
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