Von der Leyen'in sözlerini düzelten AB'den, "AB aday ülkesi Türkiye tartışmasız önemli bir ortak" izahatı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Avrupa'nın dış etkilerden korunması gerektiğine dair açıklamalarının ardından, AB Komisyonu Sözcülüğü Türkiye'nin önemini vurguladı ve ülkenin NATO müttefiki ve AB adayı olarak rolünü belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Avrupa'nın Rus, Türk veya Çin etkisine bırakılmaması gerektiğine ilişkin ifadelerinin ardından açıklama yapan AB Komisyonu Sözcülüğü, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki ve AB aday ülkesi olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, bölgede ekonomik ve siyasi açıdan tartışmasız önemli bir ortaktır." izahatında bulundu.

Von der Leyen'in sözlerinin ardından AB Komisyonu Sözcülüğü, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Sözcülük, "Türkiye'nin anılması, özellikle Batı Balkanlar'daki jeopolitik ağırlığı, büyüklüğü ve hedeflerinin bir yansımasıdır. Herhangi bir ülkeyle kıyaslama amacı taşımamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye, bölgede ekonomik ve siyasi açıdan tartışmasız önemli bir ortaktır." vurgusunu yapan Sözcülük, bu durumun bağlantısallık gündemi gibi stratejik alanlarda, Türkiye'nin bölgedeki kilit dayanak noktalarından biri olduğu Trans-Hazar Orta Koridor kapsamında ve göç yönetimi alanında uzun süredir devam eden ortaklığıyla da kendini gösterdiğini ifade etti.

Sözcülük, "Türkiye, ayrıca önemli bir NATO müttefiki ve AB aday ülkesidir. Bu yönüyle de kilit bir muhatap konumundadır." açıklamasında bulundu.

Hamburg'da Die Zeit gazetesinin 80. yıl etkinliğinde konuşan von der Leyen, AB'nin genişlemesini desteklediğini vurgulayarak, "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki; Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
