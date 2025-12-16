AB benzinli ve dizel araç yasağında geri adım attı

AB Komisyonu, 2035'ten sonra benzin ve dizelli araçlara ruhsat verilmemesi planını revize etti. Buna göre otomobil üreticilerinin karbondioksit salınımını yüzde 90 azaltmaları yeterli sayılacak.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2035 yılından itibaren benzinli ve dizel araçlara ruhsat verilmesini yasaklayacak olan kararı gevşetti. Komisyon'un Salı günü Strasbourg'da kamuoyu ile paylaştığı tasarıya göre otomobil üreticileri, 2035'ten sonra da içten yanmalı ve hibrit araçları piyasaya sürebilecek. Ancak üretilecek otomobillerin büyük kısmı elektrikli olacak.

Değişikliğin temelinde, AB filo sınır değerlerinde yapılan değişiklikler yatıyor. Bu üst sınırlar, bir üreticinin ürettiği tüm yeni araçların senede ortalama olarak ne kadar karbondioksit (CO2) salınımı yapabileceğini belirliyor. Başlangıçta, bu sınırların 2035 yılına kadar yüzde yüz azaltılarak sıfıra düşürülmesi planlanıyordu. Komisyon, aldığı kararla bunun yerine 2021'e kıyasla yüzde 90'lık bir azalmaya yeşil ışık yaktı.

Otomobil üreticilerinin bu hedefi tutturabilmeleri için, toplam üretimdeki büyük payın elektrikli otomobillerden oluşması gerekiyor. Ancak yüzde yüzlük emisyon salınımı yasağı getiren önceki plana göre esneklik sağlayan yeni düzenlemeyle üreticiler, hibrit araç, küçük bir içten yanmalı motorla bataryayı şarj eden menzil uzatıcılı otomobiller ve geleneksel içten yanmalı motorlu araçlar satabilecek.

AB Komisyonu'nun tasarısının Avrupa Parlamentosu ile üye ülkelerin hükümetlerini temsil eden AB Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. Bu aşamalarda yapılacak görüşmeler ve değişiklik teklifleri ile birlikte konunun karara bağlanmasının birkaç ay alabileceği belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu'nun İklim Korumadan Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra, hazırlanan planın otomotiv endüstrisine planlama güvenliği sağlamasını amaçladıklarını ancak diğer yandan AB'nin kendine koyduğu 2050 yılında tamamen karbon nötr olma rotasında da kalacağını dile getirdi.

Merz ve Volkswagen karardan memnun

AB Komisyonu'nun planda yaptığı değişikliği memnuniyetle karşılayan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Federal hükümetin verdiği net sinyalin ardından Komisyon'un otomotiv sektöründeki düzenlemeleri gevşetmesi iyi bir şey. Teknolojiye daha açık olmak ve daha fazla esneklik; iklim hedeflerini tutturma, piyasanın gerçekleri, şirketlerle iş yerlerini daha iyi bir araya getirmek adına doğru adımlar" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen (VW) de, AB Komisyonu'nun aldığı karardan memnun olduğunu belirtti. Komisyon'un planının "pragmatik bir tasarı" ve "genel olarak ekonomik açıdan mantıklı" olduğunu dile getiren şirket, özellikle küçük elektrikli otomobillerin teşvik edilmesine yönelik maddenin "çok olumlu" olduğunu vurguladı.

AFP,epd / ET,BK