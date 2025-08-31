AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Bulgaristan'ın Silah Fabrikasını Ziyaret Etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bulgaristan'ın Sopot şehrinde ülkenin en büyük silah fabrikası VMZ'yi ziyaret etti.

Başbakan Rosen Jelyazkov ile VMZ'deki silah üretim kapasitelerini inceleyen von der Leyen, fabrikada düzenlenen brifingde, "Ukrayna'nın kullandığı silahların üçte biri Bulgaristan'da üretilmiştir." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı durdurma niyetinde olmadığının belli olduğunu belirten von der Leyen, şöyle konuştu:

"Bulgaristan, savunma sanayi alanında belirgin bir üretim geleneğine sahiptir. Savaşın başından bu yana Ukrayna'nın kullandığı silahların üçte biri Bulgaristan'da üretilmiştir. Acımasız savaş 4'üncü yılına girmiştir. Belli ki Putin burada durmayacak. Bu savaş da geniş ölçekli sürdürülüyor."

AB'nin savunma kapasitesini artırmak üzere yoğun çaba gösterdiğini ifade eden von der Leyen, bu amaçla kurulan Avrupa Güvenlik Eylemi'ne (SAFE) 150 milyar avro para aktarıldığını kaydetti.

Bulgaristan'da biri barut diğeri ise AB standartlarında top mermisi üretimi için iki büyük silah fabrikasının kurulacağını öğrenmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Ursula von der Leyen, "Bu işletmelerde 1000 yeni istihdam açılacak. (AB'de) yıllık top mermisi üretim kapasitemiz iki milyona ulaşmalı. Bulgaristan, Ukrayna'nın savunmasına aktif katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, "Hiç kimse Ukrayna'dan çok barışın olmasını arzulamıyor. Ondan dolayı Ukrayna, düşmanın parçalayamayacağı 'çelik dikenli bir kirpi gibi' olmalı." dedi.

Brifingde söz alan, parlamentoda en büyük gruba sahip Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi Genel Başkanı Boyko Borisov da Bulgaristan'ın uzun yıllardır savunma sanayi üretimini geliştirdiğini anımsattı. Borisov, "Personel kapasitesini 1000 kişi artıracak iki yeni fabrika, 150 bin adet 155 milimetrelik top mermisi ve en çağdaş barut türünü üretecektir." diye konuştu.

Bu arada, Ursula von der Leyen'in ziyaretine karşı çıkan, parlamentoda grubu bulunan Rusya yanlısı popülist Vızrajdane (Yeniden Doğuş) partisi üyeleri, VMZ önünde Bulgar ve Rus bayrakları açarak, AB karşıtı protesto düzenledi. Polis ve jandarma önlem alarak, bölgede güvenlik kordonu oluştururken göstericilerden biri gözaltına alındı.

Von der Leyen'in Bulgaristan'daki temaslarını tamamladıktan sonra bugün Romanya'ya geçmesi bekleniyor.