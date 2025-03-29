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AB, Dijital Teknolojilere 1,3 Milyar Euro Yatırım Yapacak

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Avrupa Komisyonu, 2027 yılına kadar yapay zeka, bulut ve veri ile siber güvenliğe 1,3 milyar euro yatırım yapacağını açıkladı. Yatırım, Dijital Avrupa Programı (DIGITAL) kapsamında, kıtanın teknoloji egemenliğini geliştirmeyi hedefliyor.

BRÜKSEL, 29 Mart (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu 2027 yılına kadar yapay zeka, bulut ve veri ve siber güvenlik de dahil olmak üzere dijital teknolojilere 1,3 milyar euro (yaklaşık 1,41 milyar ABD doları) yatırım yapacağını duyurdu.

Finansman, AB'nin stratejik teknolojileri geliştirmeyi ve kıtanın teknoloji egemenliğini güçlendirmeyi hedefleyen Dijital Avrupa Programı (DIGITAL) kapsamında sağlanacak.

Programın öncelikleri arasında üretken yapay zeka uygulamalarının kullanılabilirlik ve erişilebilirliğini artırmak, AB'nin siber direncini güçlendirmek ve iklim adaptasyonu ve afet risk yönetimini destekleyecek güçlü bir dijital Dünya modeli oluşturmak yer alıyor.

Program çerçevesinde dijital eğitimi destekleyerek kurumların yetenekli kişi yetiştirmesine ve gelişmiş dijital beceriler oluşturmasına yardımcı olunması da amaçlanıyor.

2021-2027 dönemi için 8,1 milyar euroluk bütçeye sahip olan DIGITAL, AB'nin işletme ve vatandaşlara yönelik tamamen dijital dönüşüme odaklanan ilk finansman programı olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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