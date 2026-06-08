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AB, Rusya'nın askeri-sanayi kompleksini hedef almak için yeni yaptırımlara hazırlanıyor

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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın askeri-sanayi kompleksi, insan hakları ihlalcileri ve propagandacılarını hedef alan 80'den fazla kişiyi içeren yeni yaptırım listesi önerdi. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisini engelleyen İranlı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımlar onaylandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın askeri-sanayi kompleksini, insan hakları ihlalcilerini ve propagandacılarını hedef alan ve 80'den fazla kişiyi içeren yeni yaptırım listesi önerdiğini bildirdi.

Kallas, dönem başkanı olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yapılan gayriresmi AB Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Temel amacın Rusya'nın savaşının "temellerini çökertmek" olduğunu belirten Kallas, "Rusya'nın askeri-sanayi kompleksini, insan hakları ihlalcilerini ve propagandacılarını hedef alan ve 80'den fazla kişiyi içeren yeni yaptırım listesi önerdik." dedi.

Kallas, önerinin gelecek hafta düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ele alınacağını kaydetti.

Macaristan'ın Ukrayna'ya yönelik 6,6 milyar avro fona ilişkin vetosunu kaldırdığını anımsatan Kallas, bu fonların üye ülkelere geçmiş silah teslimatları için geri ödeme yapılması, yeni ortak savunma tedariklerinin finanse edilmesi ve Ukrayna'daki AB Askeri Yardım Misyonu'nun faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla kullanılmasını önerdiğini söyledi.

Orta Doğu'daki gelişmeler

Orta Doğu'da tam ölçekli bir savaşa geri dönüşe karşı uyarıda bulunan Kallas, bunun tüm bölgeye büyük maliyet anlamına geleceğini söyledi.

Kallas, "Tüm taraflar yeniden müzakere masasına dönmelidir. Küresel ölçekte seyrüsefer serbestisi ağır baskı altındadır." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılmış durumda olduğunu ve insansız hava araçlarının deniz trafiğini tehdit etmeyi sürdürdüğünü anımsatan Kallas, şöyle devam etti:

"Bakanlar bugün İran'ın eylemlerinin kabul edilemez olduğu konusunda net bir tutum ortaya koymuştur. Buna karşılık, Brüksel'deki AB üye ülkeleri bugün, Hürmüz Boğazı üzerinden geçişi aksatan İranlı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları onaylamıştır. Bu, AB'nin yeni seyrüsefer serbestisi yaptırım rejimini ilk kez uygulamasıdır ve gerekli görüldüğü takdirde yeniden uygulanacaktır."

Kallas, koşullar elverdiğinde, AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides misyonunun Fransız-İngiliz koalisyonuna katkı sağlayabileceğini, bu öneri üzerinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
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