AB'den İsrail'e Filistin Bankaları Uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Filistin bankalarıyla işlem yapan İsrail bankalarının "dokunulmazlığının" kaldırılması talimatından geri adım atması ve Filistin yönetiminin "çöküşüne yol açabilecek" faaliyetlerden kaçınması için Tel Aviv'e çağrıda bulundu.

El Anouni, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Smotrich'in bankalar konusundaki talimatı hakkında sorulan sorunun ardından açıklama yaptı.

AB'nin bu talimattan "derin endişe" duyduğunu vurgulayan El Anouni, İsrail'i, karardan geri adım atmaya davet etti.

El Anouni, Filistin ekonomisinin, Batı Şeria'da yaygın şekilde şekelle yapılan işlemleri gerçekleştirmek için İsrail bankalarına "bel bağladığını" söyleyerek bu konuda kasıma kadar geçerliliği bulunan bir anlaşma olduğunu hatırlattı.

Smotrich'in kararının onanması halinde AB'nin, "Filistinlilere ve Filistin yönetimine taahhüt ettiği destek üzerinde derhal bir etkisi" olacağını belirten El Anouni, "AB, İsrail'e bu karardan derhal geri dönmesi ve Filistin yönetiminin çökmesine yol açabilecek her türlü eylemden kaçınması çağrısında bulunuyor." dedi.

Smotrich'in Filistin bankalarıyla işlem yapan İsrail bankalarının "dokunulmazlığının" sona erdirilmesi emrini vererek Filistin bankacılık sisteminin çökmesi tehlikesini gündeme getirdiği bildirilmişti.

İsrail bankaları, Filistin bankalarıyla işlem yapmaları halinde yasal olarak kovuşturulmamak için hükümetten yıllık bir garantiye ihtiyaç duyuyor ve Smotrich'in talimatı, Filistin-İsrail bankacılık işlemlerinin durdurulması anlamına geliyor.

İsrail, Filistin yönetiminin ekonomisini daha da zayıflatmak için Filistinlilerin vergi gelirlerini alıkoymak da dahil olmak üzere çok sayıda icraatta bulunuyor.