AB'den ABD'nin Rusya Yaptırımlarına Destek

Güncelleme:
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin Rosneft ve Lukoil'in iştiraklerini yaptırım listesine eklemesini memnuniyetle karşıladı. Kallas, Rusya'nın dondurulmuş varlıkları ve Ukrayna'ya tazminat kredisi hakkında görüşmeler yapılacağını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine eklemesinden memnun olduklarını söyledi.

Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rus dondurulmuş varlıkları konusunda görüşeceklerini aktardı.

ABD'nin Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine eklemesine ilişkin konuşan Kallas, "Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili olarak ABD'den aldığımız sinyallerden çok memnunuz. Bu konuda aynı görüşte olmamızın önemli bir güç göstergesi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kallas, liderlerin zirvede Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından Ukrayna'ya sağlanacak "tazminat kredisi" planını da ele alacağını belirterek, "Temel mesaj, Rusya'nın Ukrayna'da neden olduğu zararlardan sorumlu olduğu ve bu zararları ödemesi gerektiğidir. Bu, çok önemli 3 sinyal gönderiyor. Birincisi Ukrayna'ya kendilerini savunmaları için destek verdiğimizi gösteriyor. Diğeri Rusya'ya bizi yenemeyeceklerini gösteriyor. Üçüncüsü ise ABD'ye, bizim de çok önemli adımlar attığımızı gösteriyor." diye konuştu.

AB liderlerinin Birliğin savunması hakkında da görüşeceğini dile getiren Kallas, savunmayı ortak değer olarak görmek ve bölgeyi savunmak için ortak projeler yürütmenin önemli olduğunu söyledi.

Kallas, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımı hakkında Belçika gibi bazı AB ülkelerinin endişelerine cevaben, bunların kullanılması halinde ülkelerin muhtemel riskleri tek başına üstlenmemesi konusunda herkesin hemfikir olduğunu belirtti.

Ayrıca Kallas, Belçika'nın dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımı hakkında talep ettiği güvenliği elde etmesini sağlayacak mekanizma geliştirilmesi gerekiyorsa bunun üzerinde çalışmaya hazır oldukları mesajını verdi.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
