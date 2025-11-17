Haberler

AB, Arnavutluk ile 5. Müzakere Kümesini Açıkladı

Güncelleme:
Avrupa Birliği, Arnavutluk ile 5. müzakere kümesini açarak ülkenin AB üyeliği yolunda ilerlemeye kararlılığını gösterdi. Küme, kayıtlardan tarım ve uyum konularını kapsıyor.

Avrupa Birliği (AB), aday ülkelerden Arnavutluk ile sonuncu olan "5. müzakere kümesi"ni de açtı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre Arnavutluk'la Brüksel'de gerçekleştirilen 7. Katılım Konferansı'nda 5 faslı içeren "kaynaklar, tarım ve uyum" kümesi açıldı.

Bu küme, "11. fasıl tarım ve kırsal kalkınma, 12. fasıl gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı, 13. fasıl balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, 22. fasıl bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu ve 33. fasıl mali ve bütçesel hükümler"i içeriyor.

"Bugünkü adım, ülkenin AB üyeliği yolunda daha da ilerlemeye olan kararlılığını göstermektedir"

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Dönem Başkanı Danimarka'nın Avrupa İşleri Bakanı Marie Bjerre, genişlemenin AB için jeopolitik gereklilik, Danimarka dönem başkanlığı için de temel öncelik olduğunu belirtti.

Bjerre, Batı Balkanlar'daki aday ülkelerin gerekli reformları tamamladıktan sonra AB'ye katılımının çok önemli olduğunu vurgulayarak "Arnavutluk ile son müzakere kümesinin açılması yönündeki bugünkü adım, ülkenin AB üyeliği yolunda daha da ilerlemeye olan kararlılığını göstermektedir." ifadesini kullandı.

Daha önce de AB, Arnavutluk'la 15 Ekim 2024, 17 Aralık 2024, 14 Nisan 2025, 22 Mayıs 2025 ve 16 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenen katılım konferanslarında 1. küme "Temeller", 6. küme "Dış ilişkiler", 2. küme "İç pazar", 3. küme "Rekabet gücü ve kapsayıcı büyüme" ve 4. küme "Yeşil gündem ve sürdürülebilir bağlantı"yı açmıştı.

Böylece sonuncu "5. müzakere kümesi" de açılmış oldu.

AB, Mayıs 2021'de aday ülkelerin hazırlıklarını hızlandırmalarına yardımcı olmak için müzakere fasıllarının 6 kümede gruplandırılmasına karar vermişti.

Arnavutluk, Haziran 2014'te adaylık statüsünü elde etmiş, katılım müzakerelerine Temmuz 2022'de başlamıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
