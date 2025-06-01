AB, ABD'nin Çelik Gümrük Vergisi Artışına Sert Tepki Gösterdi

BRÜKSEL, 1 Haziran (Xinhua) -- Avrupa Birliği Komisyonu, ABD'nin çelik ithalatına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarma kararını sert dille eleştirerek, hızlı bir misilleme yapabilecekleri uyarısında bulundu.

Komisyon sözcüsü, cumartesi günü elektronik postayla yaptığı açıklamada, "Açıklanan artışı esefle karşılıyoruz" dedi. Sözcü, kararın küresel ekonomideki belirsizlikleri daha da artırdığını ve Atlantik'in iki yakasındaki tüketici ve işletmeler açısından maliyetleri yükselttiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergilerini iki kat artışla yüzde 50'ye yükseltmeyi planladığını duyurmuş, uygulamanın 4 Haziran'da yürürlüğe gireceğini kaydetmişti.

Komisyon, ABD'nin aldığı kararın, anlaşmaya varmak için devam eden müzakere sürecini baltaladığını belirtti. Nisan ayında diyaloğa yer açmak için uygulamayı planladığı karşı önlemleri askıya alan AB, şimdi ise karşılık vermeye hazır olduğunun sinyallerini veriyor.

"AB, ABD'nin son vergi artışına verilecek yanıt da dahil olmak üzere karşı önlemler uygulamaya hazırdır" diyen sözcü, komisyonun genişletilmiş önlemlere ilişkin istişareleri tamamlamak üzere olduğunu ifade etti. AB'nin hem mevcut hem de ek önlemlerinin 14 Temmuz'da devreye gireceğini belirten sözcü, "gerekli olması halinde" ise tarihin daha erkene çekilebileceğini vurguladı.