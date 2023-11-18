AA'nın global iletişim ortağı olduğu İstanbul Eğitim Zirvesi sürüyor

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen 3. İstanbul Eğitim Zirvesi devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen 3. İstanbul Eğitim Zirvesi devam ediyor.

Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Eğitimde Değişimi Yönetmek" temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirvenin ikinci günü "Türkiye Yüzyılı Oturumu" ile başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli moderatörlüğünde gerçekleşen "Türkiye Yüzyılı'nda Eğitim" başlıklı panelde, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Berktay ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Özcan yer aldı.

Panelde konuşan Ökten, dünyanın dört bir yanından gelen eğitimcilerle bir araya gelerek Türkiye'nin eğitim yüzyılını konuşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Çağın öğrenme ve öğretme yöntemlerini takip eden yenilikçi eğitim teknolojilerini eğitimin her kademesinde hayata geçirdiklerini söyleyen Ökten, "Çocuklarımıza fikirlerinde, hislerinde ve hayallerinde ufuk olmak çabası içindeyiz. Çünkü eğitim ancak doğru yapıldığında ve doğru amaçlar için kullanıldığında doğru insanlar yetiştirir." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın Türkiye'nin her bölgesine internet ağını götürerek okullardaki teknolojik donanımı oluşturduğunu dile getiren Ökten, bunun yanında öğrencilerin robotik kodlama becerilerini geliştirmek için bilişim teknolojileri laboratuvarlarını kurduklarını anlattı.

Ökten, öğretmenlerin dijital becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenlediklerini aktararak şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini alabilecekleri 'Öğretmen Bilişim Ağı' dediğimiz ÖBA bu anlamda önemli bir dijital içerik platformumuzdur. Bu platformu içerikleriyle daha da zenginleştiriyoruz. Salgın döneminde uzaktan eğitimin hızlı şekilde yürütüldüğü platform olan EBA, 2020'de dünyada en çok ziyaret edilen eğitim sitesi olmuş, 2021'de ise eğitim kategorisinde dünyada ilk 5 ülke arasında yer almıştır. Yeni dönemde 1. sınıftan 8. sınıfa kadar olan zorunlu dersler öncelikli olmak üzere öğretim programlarımızla uyumlu EBA'daki tüm içeriklerimizi çağın gerektirdiği etkileşimliliği göz önüne alarak güncelledik."

"Eğitimlerini tamamlayıp yurda dönen öğrencilerimizin istihdam edilmelerini sağlamaktayız"

Celile Eren Ökten, MEB'in ulusal ölçekli yaygın eğitim faaliyetlerini sürdüren halk eğitim merkezlerindeki kursların dijital ortama aktarıldığını ve Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı HEMBA'yı kurduklarını, genç girişimcileri desteklemek için de Eğitim Teknolojileri Kuluçka İnovasyon Merkezini (ETKİM) oluşturduklarını belirtti.

Yurt dışında eğitimlerini tamamlayıp yurda dönerek görev alan öğrencileri tebrik eden ve başarılar dileyen Ökten, "Eğitimlerini tamamlayıp yurda dönen öğrencilerimizin, genç bilim insanları, akademisyenler ve politika yapıcılar olarak ülkemizde istihdam edilmelerini sağlamaktayız ve sağlamaya devam ediyoruz. Bakanlığımızca Türkiye Yüzyılı'nda, milli ve manevi değerlerin bilincinde gençlerimizi ve her daim yeni, gelişmiş öğretim ve iş birliği fırsatları üretecek programları teşvik ettiğimizin ve desteklediğimizin bir kere daha altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

Ökten, her kademede uluslararası işbirliğini desteklerini, Avrupa Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu (EPALE) projesiyle yetişkin eğitimine yönelik farkındalık oluşturduklarını belirtti. Ökten, projenin ilk 20 ayında EPALE'yi kullanan ülkeler arasında, Türkiye'nin 38 ülke arasında birinci sırada yer aldığını da aktardı.

"Dünyada yaşanan teknolojik ve bilimsel gelişimi yakinen takip ediyoruz"

Türkiye'nin insani diplomasi anlayışıyla geçici koruma altındaki milyonlarca insana ev sahipliği yaptığına değinen Ökten şöyle devam etti:

"Mülteci öğrencilerin sayısında ülkemiz dünyada birinci sıradadır. Amacımız hiç kimsenin eğitiminde yıl kaybetmemesini sağlamak, desteğe ihtiyacı olan çocuklarımızın geleceğine umut olmaktır. Ayrıca misafir ülke vatandaşlarımızın mesleki eğitim, beceri kazanımları ve istihdam edilebilirlikleri için önemli projelerde de etkili rol almaktayız. Yenilenebilir enerji sektöründe Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri için istihdam edilebilirliğin artırılması projesi de bu kapsamda oldukça önemlidir. Özetle insanın olduğu her alana dokunmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Sınırlarımızın ötesinde yurt dışı temsilciliklerimizden okullarımıza, öğretmenlerimizden öğrencilerimize ve okutmanlarımıza kadar güçlü eğitim kadromuzla var gücümüzle çalışıyor, dünyada yaşanan tüm teknolojik ve bilimsel gelişimi yakinen takip ediyoruz."

Zirve, "Dijitalleşme Çağında Eleştirel Düşünme Yeteneğini Korumanın Yolu: İnsan Kalabilmek" ve "Toplumsal Değişimler ve Sürdürülebilirlik, Okul Mimarisi ve Mekanın Öğretici Rolü" başlıklı oturumlarla devam ediyor.