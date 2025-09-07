A Milli Kadın Voleybol Takımı Finalde Gümüş Madalya Kazandı

Haber: Tuba KARA / Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarihi finali Kadıköy Kalamış Atatürk Meydanı, Ataşehir Atatürk Mahallesi Amfili Park, Sancaktepe Meydan Park, Tuzla Sahil Tören Alanı ve Bayrampaşa Atatürk Parkı başta olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında kurulan dev ekranlarda izlendi. Binlerce yurttaş tarihi anlara tanıklık etti, millilerle birlikte maç heyecanını yaşadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finali, İstanbul'un meydanlarında kurulan dev ekranlardan binlerce yurttaş tarafından izlendi. Kadıköy Kalamış Atatürk Meydanı'nda büyük coşku yaşanırken, Ataşehir Atatürk Mahallesi Amfili Park, Sancaktepe Meydan Park, Tuzla Sahil Tören Alanı ve Bayrampaşa Atatürk Parkı da heyecanın merkezi oldu. Çocukları, evcil hayvanları, sandalyeleriyle gelen yurttaşlar, çekirdek ve böreklerini paylaşarak maçın atmosferini birlikte yaşadı.

"Atmosfer bile yetiyor"

Meydanda maçı izleyen yurttaşlar heyecanlarını ANKA'ya şu sözlerle dile getirdi:

Eda isimli yurttaş, "Burada olmak çok güzel. Çok heyecanlıyız. Umarız kazanırız. Dünkü maçı izleyemedim, bugün dışarıda izlemeyi tercih ettim. Atmosfer çok güzel, o bile yetiyor." derken Miray Koçer: "Bugün için heyecanlıyım. İkinci set bayağı çekişmeli geçti. Kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Nuri Gürsoy "Dünkü maçı izledik, bugün kupayı alırız inşallah. Milli takım harika oynuyor. Büyük bir başarı, inşallah madalyayı alacağız." derken İlayda Aras, "Bugünkü maç çok heyecanlı. Özellikle Eda Kaptan için çok büyük bir başarı olacak. Kesinlikle kazanırız." şeklinde duygularını aktardı. Tolga Kurul ise, "Tarihimizde ilk defa Dünya Kupası finaline çıktık. Oldukça heyecanlıyız. İnşallah Türklerin gücünü göstereceğiz" dedi.

"Filenin Sultanları tarih yazdı"

A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde İtalya ile karşılaştı. Mücadele 3-2 İtalya'nın üstünlüğüyle tamamlandı:

Set: İtalya 25-23

Set: Türkiye 25-13

Set: İtalya 26-24

Set: Türkiye 25-19

Set: İtalya 15-8

Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları, tarihimizde ilk kez çıktığı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

"Türkiye'nin gururu"

Finalin ardından meydanlarda toplanan yurttaşlar, ay-yıldızlı ekibi uzun süre alkışladı. "Kupa bizim olmasa da Filenin Sultanları Türkiye'nin gururu oldu" diyen yurttaşlar, takımı coşkuyla desteklemeye devam etti.