A Milli Takımımız, Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off'taki rakibi Macaristan oldu. A Milli Takım, mart ayında oynanacak maçlarda Macaristan ile ilk maçı sahasında oynayacak ve rövanşta deplasmana gidecek.

C-D LİGİ KURALARI

Cebelitarık - Letonya

Malta - Lüksemburg

B-C LİGİ KURALARI

Kosova - İzlanda

Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti

Ermenistan - Gürcistan

Slovakya - Slovenya

A-B LİGİ KURALARI

Türkiye - Macaristan

- Macaristan Ukrayna - Belçika

Avusturya - Sırbistan

Yunanistan - İskoçya

MAÇLAR HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak. A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.

KURA ÇEKİM PROSEDÜRÜ

A Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan dört takım seri başı olarak 1. torbaya yerleştirilecek.

B Ligi gruplarını ikinci sırada tamamlayan Türkiye gibi takımlar ise 2. torbada yer alacak.

Önce 2. torbadaki takımların kuraları çekilecek ve ardından bu takımlar 1. torbadaki takımlarla eşleştirilecek.

MAÇ PROGRAMI

Play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde, çift maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak. Eşleşmelerde seri başı olan A Ligi takımları, ikinci maçı kendi sahasında oynayacak.