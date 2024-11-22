A Milli Takımımız, Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti. İlk maç 20 Mart'ta Türkiye'de, rövanş maçı ise 25 Mart'ta Macaristan'da oynanacak.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off'taki rakibi Macaristan oldu. A Milli Takım, mart ayında oynanacak maçlarda Macaristan ile ilk maçı sahasında oynayacak ve rövanşta deplasmana gidecek.
C-D LİGİ KURALARI
- Cebelitarık - Letonya
- Malta - Lüksemburg
B-C LİGİ KURALARI
- Kosova - İzlanda
- Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti
- Ermenistan - Gürcistan
- Slovakya - Slovenya
A-B LİGİ KURALARI
- Türkiye - Macaristan
- Ukrayna - Belçika
- Avusturya - Sırbistan
- Yunanistan - İskoçya
MAÇLAR HANGİ TARİHTE OYNANACAK?
Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak. A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.
KURA ÇEKİM PROSEDÜRÜ
- A Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan dört takım seri başı olarak 1. torbaya yerleştirilecek.
- B Ligi gruplarını ikinci sırada tamamlayan Türkiye gibi takımlar ise 2. torbada yer alacak.
- Önce 2. torbadaki takımların kuraları çekilecek ve ardından bu takımlar 1. torbadaki takımlarla eşleştirilecek.
MAÇ PROGRAMI
Play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde, çift maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak. Eşleşmelerde seri başı olan A Ligi takımları, ikinci maçı kendi sahasında oynayacak.