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A Milli Takımımız, Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti. İlk maç 20 Mart'ta Türkiye'de, rövanş maçı ise 25 Mart'ta Macaristan'da oynanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off'taki rakibi Macaristan oldu. A Milli Takım, mart ayında oynanacak maçlarda Macaristan ile ilk maçı sahasında oynayacak ve rövanşta deplasmana gidecek.

C-D LİGİ KURALARI

  • Cebelitarık - Letonya
  • Malta - Lüksemburg

B-C LİGİ KURALARI

  • Kosova - İzlanda
  • Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti
  • Ermenistan - Gürcistan
  • Slovakya - Slovenya

A-B LİGİ KURALARI

  • Türkiye - Macaristan
  • Ukrayna - Belçika
  • Avusturya - Sırbistan
  • Yunanistan - İskoçya

MAÇLAR HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak. A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.

KURA ÇEKİM PROSEDÜRÜ

  • A Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan dört takım seri başı olarak 1. torbaya yerleştirilecek.
  • B Ligi gruplarını ikinci sırada tamamlayan Türkiye gibi takımlar ise 2. torbada yer alacak.
  • Önce 2. torbadaki takımların kuraları çekilecek ve ardından bu takımlar 1. torbadaki takımlarla eşleştirilecek.

MAÇ PROGRAMI

Play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde, çift maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak. Eşleşmelerde seri başı olan A Ligi takımları, ikinci maçı kendi sahasında oynayacak.

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Güncel
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

boku yedik elendik kesin

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Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Yunus şut çekeceği yerde pas, pas vereceği yerde şut çekiyor. Barış sadece koşuyor. Abdulkerim beton gibi defans yapıyor ama kaleden gol eksik olmuyor. Mert güldür güldür çağlıyor ama boşa akıyor. Hakan kaptanım diyor duran toplarda bacakları birbirine dolanıyor. Vs vs

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Haber YorumlarıMert Bozdoğan:

maceristanda yaslasin ölü 11 milli oyuncuya..

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Haber YorumlarıVll. Murat:

bizim yerimiz B ligi oradan bol bol puan kasariz A ligi bize büyük gelir

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Haber YorumlarıMustafa Aydogan:

Tokatlayıp yollarlar.

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Haber YorumlarıPerwer:

Milli takımı artık kimse takmıyor. Takip de edilmiyor. Zaten ortada gerçek anlamda milli takım diye bir şey de yok. Boşuna heveslenmeyin

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Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

şanşlıyız, en kolayı

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Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

macarlar bizim karaktersiz ruhsuz takimi parcalar

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Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

güçsüz takım bizi fena hırpalıyor

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Sen Karadağ gibi takımı yeneme rezil et kendini liderliği Galler kaptır git play of oyna :) Macaristan duman eder sizi yazık vallahi yazık taraftara yazık sizler için oralara gelen taraftara yazık niye oynamıyorsunuz oğlum

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