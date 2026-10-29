9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için yüksek hızlı trenlerde tanıtım yapıldı

9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için yüksek hızlı trenlerde tanıtım yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın tanıtımı için 28 Ekim 2026'da yüksek hızlı tren seferinde bir görevli yolcuya broşür dağıttı. Fuar, 5-10 Kasım tarihlerinde Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenecek.
SHANGHAİ, 29 Ekim (Xinhua) -- 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın tanıtımı için tren seferinde bir yolcuya broşür dağıtan görevli, 28 Ekim 2026.
9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 5- 10 Kasım tarihlerinde Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenecek. Fuarın öne çıkan yönlerini tanıtmak amacıyla çarşamba günü bazı yüksek hızlı trenlerde tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua