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9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için yüksek hızlı trenlerde tanıtım yapıldı

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9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın tanıtımı için 28 Ekim 2026'da yüksek hızlı tren seferinde bir görevli yolcuya broşür dağıttı. Fuar, 5-10 Kasım tarihlerinde Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenecek.

SHANGHAİ, 29 Ekim (Xinhua) -- 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın tanıtımı için tren seferinde bir yolcuya broşür dağıtan görevli, 28 Ekim 2026.

9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 5- 10 Kasım tarihlerinde Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenecek. Fuarın öne çıkan yönlerini tanıtmak amacıyla çarşamba günü bazı yüksek hızlı trenlerde tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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