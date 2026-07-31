Haberler

850 milyon liralık foreks dolandırıcılığına operasyon: 17 şüpheli gözaltında

850 milyon liralık foreks dolandırıcılığına operasyon: 17 şüpheli gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli 4 ilde yüksek kar vaadiyle mağdurları kıymetli maden ve döviz alım-satımı yapmaya ikna ederek 850 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 4 ilde yüksek kar vaadiyle mağdurları kıymetli maden ve döviz alım-satımı yapmaya ikna ederek 850 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Firari 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, şüphelilerin tüm mal varlıkları ile 6 iş yerine mahkeme kararıyla el konuldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yüksek kar vaadiyle mağdurları kıymetli maden ve döviz alım-satımı yapmaya ikna ederek 850 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri; alınan beyanlar, hesap hareketlerine ilişkin MASAK raporu ile Vergi Başmüfettişi tarafından hazırlanan bilirkişi raporundaki finansal analiz doğrultusunda tespit edildi. Soruşturmada, Y.K. liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, mağdurlardan temin ettiği paraları foreks yöntemiyle zaman sınırlaması olmaksızın kıymetli maden ve döviz işlemlerinde değerlendirerek kısa sürede yüksek kazanç sağlama vaadinde bulunduğu, bu yöntemle 12 kişiyi dolandırdığı kaydedildi.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ili başta olmak üzere Antalya, Ankara ve Sakarya'da bulunan 21 ev ile 6 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanırken 17 şüpheli gözaltına alındı, 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. Aramalarda altın, para ve dijital materyaller ele geçirilirken, 25 şüphelinin tüm mal varlıkları ile 6 iş yerine mahkeme kararı doğrultusunda el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı

Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" resti sonrası şafak operasyonu
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşik eti yedirdiler

Firmalar da belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşik eti yedirdiler
Orman yangınlarında son durum: Balıkesir'de başlayan cehennem İzmir'e ulaştı

Orman yangınlarında son durum: Alevler bir ilden diğerine geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus turistin kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım

Rus turistin gizlice kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım
İspanya sınırında felaket! Göçmenlerin umut yolculuğu faciayla bitti

Ülkeden gelen görüntüler vahim! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Özgür Özel kampanyayı başlattı, 24 saatte 32 bin kişi destek verdi

Özel bağış kampanyası başlattı, 24 saatte bakın ne kadar toplandı
Gözaltındaki Sinem Dedetaş'la ilgili yeni gelişme

İki gündür gözaltında tutulan Dedetaş'la ilgili yeni gelişme
İtalya ve Milan’ın efsanevi futbolcusu Franco Baresi hayatını kaybetti

Milan'ın efsane kaptanı hayatını kaybetti
Dünyanın en büyüğü Türk şirketini alıyor! Tabelalar da değişecek

Dünyanın en büyüğü Türk şirketini alıyor! Tabelalar da değişecek
IBAN düzenlemesi yürürlüğe girdi! Cezalarda yeni dönem başladı

Türkiye'nin kanayan yarası tarih oluyor! Düzenleme yürürlüğe girdi