72. Zengibar Karakucak Türkiye Şampiyonası'nda Başpehlivan Doğan Uzun Oldu

Malatya'nın Darende ilçesinde 72'ncisi düzenlenen Zengibar Karakucak Türkiye Şampiyonası'nın başpehlivanlığını Doğan Uzun kazandı.

Darende Güreş Sahası'nda 27 ilden 475 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda, başpehlivanlık için Doğan Uzun ile Efe Anıl Al karşılaştı.

Müsabakada rakibini yenen Uzun, başpehlivanlığı elde etti.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli güreş organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

İlçe Kaymakamı Şeref Gülyer de derece elde eden güreşçileri tebrik ederek, Darende'nin karakucak güreşlerinde birçok pehlivan yetiştirmiş önemli bir merkez olduğunu kaydetti.

Organizasyonun güreş ağalığı ise iş insanı Hacı Ali Hıradağı'na verildi.

Konuşmaların ardından dereceye giren güreşçilere çeşitli hediye ve ödüller takdim edildi.