Haberler

Nevşehir'de yaşlı adam banka görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu

Nevşehir'de yaşlı adam banka görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 71 yaşındaki İbrahim Şahin'i arayarak 2 milyon 500 bin lira değerindeki altınlarını bozdurup hesaplarına yatırmasını sağladı. Durumdan şüphelenen banka görevlisinin ihbarı üzerine polis harekete geçti ve paraya bloke konuldu. Şahin, dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

Nevşehir'de 71 yaşındaki İbrahim Şahin, telefon dolandırıcılarının tuzağından banka görevlisinin dikkati sayesinde kurtuldu.

Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle banka hesaplarına 2 milyon 500 bin lira para yatıran Şahin'in durumundan şüphelenen banka görevlisi, polise ihbarda bulundu.

Polis merkezine çağrılan Şahin'in dolandırıldığının anlaşılması üzerine, paranın yatırıldığı banka hesabına bloke konuldu.

Kendisini dolandırmaya çalışanlardan şikayetçi olan Şahin, emniyet çıkışında gazetecilere, peş peşe telefonla aynı kişiler tarafından arandığını, psikolojik baskı nedeniyle birikimi olan altınları bozdurup eşinin uyarılarına rağmen belirtilen hesaba yatırdığını söyledi.

Polis merkezine çağrıldığında dolandırıldığını anladığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bana 'polis memuruyum' diyerek sicil numarasını, dosya numarasını verdi. Benimle 1,5 saat konuştu. 'Ne kadar paran var' diye sordu. Ben de bir devlet memuru olarak düşündüm, hepsini söyledim. Bankada ziynetim vardı, bozdurdum, hesaplarına yatırdım. Ondan sonra yine devamlı arıyorlar beni. 'Arabanı takip ediyoruz, akşam seni savcının yanına çıkaracağız.' dediler. Beni 2,5 gün üzdüler, şekerim yükseldi. Bir şey dediğim anda bana ağır kelimeler söylediler. Allah devletimizden razı olsun. Emniyetten aradılar, 'acele gel dediler' geldim. Hesaba bloke konuldu."

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu

Özel'le ilgili gündem yaratan iddia Kılıçdaroğlu'na soruldu
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı

Bakan Gürlek'ten Fenerbahçe talimatı! Dosya yıllar sonra raftan iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş

Özel anlattı! Bahçeli'den sürpriz telefon görüşmesinde "coşku" vurgusu
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Özel'in 'Genel başkanı üyeler seçsin' teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Özgür Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt
Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı

Zülfü Livaneli'yi yıkan haber! Soluğu hemen hastanede aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL'lik uyuşturucu çıktı

Tırdaki yatağı kaldıran polis şaşkına döndü! Değeri milyonlarca lira
Kene popülasyonu arttı, uzmanlar tedbir çağrısı yaptı

Ölümcül tehlike yeniden hortladı