7'nci Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Fuarı YTÜ'de

Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi'nin yedincisi, YTÜ ve YTÜ Yıldız Teknopark'ın ev sahipliğinde Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından 26-27 Kasım tarihlerinde YTÜ Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Akademi, kamu ve özel sektörün önde gelen isimlerini buluşturacak olan zirve; savunma sanayiinden biyoteknolojiye, oyun ekonomisinden enerji dönüşümüne kadar birçok konuda geleceğe ışık tutacak.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda, küresel rekabet gücünü artırmayı ve yerli üretim kabiliyetlerini sergilemeyi hedefleyen 7. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Fuarı, 26–27 Kasım tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İnovasyon ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiren bu stratejik buluşma Türkiye'nin teknolojik dönüşüm yol haritasına ışık tutacak.

ZİRVE, SEKTÖRÜN 'A TAKIMI' İLE BAŞLIYOR

YTÜ ve YTÜ Yıldız Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından düzenlenen zirve, 26 Kasım Çarşamba günü saat 09.30'da Türkiye ekonomisine ve teknolojisine yön veren isimlerin açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Protokol konuşmalarında; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MMG Genel Başkanı Yavuz Sarı, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, YTÜ Eğitim Öğretim Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vatan Karakaya, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan katılımcılara hitap edecek. Açılışın ardından protokol üyeleri, yerli ve milli projelerin sergilendiği fuar alanını ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNDEN KÜRESEL YATIRIMLARA

Fuar alanındaki incelemelerin hemen ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu yüksek teknoloji atılımlarını ve bu sürecin arkasındaki ortak üretim ruhunu vurgulayan 'Biz Yaptık' temasıyla katılımcılara seslenecek.

Zirvenin ilk günü, Türkiye'nin stratejik önceliklerinden olan savunma sanayiine odaklanacak. 'Yeni Nesil Savunma Teknolojileri: Ar-Ge Liderlerinden Strateji, İnovasyon ve Yol Haritası' başlıklı panelde, sektörün kurmayları savunma doktrinlerini değiştiren teknolojileri masaya yatıracak.

Öğleden sonraki oturumlarda ise insan kaynakları ve yetenek yönetimi gündeme gelecek. Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay'ın ana konuşmacı olarak yer alacağı bölümde, başarı hikayeleri ve kariyer yolculukları ele alınacak. Günün devamında düzenlenecek olan 'Uluslararası Yatırım ve Proje Fırsatları' paneli ile 'Proptech Liderleri Networking Etkinliği', gayrimenkul teknolojileri ve sınır ötesi yatırım fırsatlarını katılımcıların ilgisine sunacak.

BİYOTEKNOLOJİ VE ENERJİDE YENİ UFUKLAR

Zirvenin ikinci günü olan 27 Kasım Perşembe, sağlık ve yaşam bilimlerinin geleceğine pencere açacak. BİYOSAD ve BİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Türkiye'deki biyoteknoloji ekosisteminin gelişim potansiyelini ve gelecek projeksiyonlarını aktaracak.

Altyapı yatırımlarının teknoloji ile entegrasyonu konusunda ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün önemli değerlendirmelerde bulunacak.

Enerji arz güvenliği ve sürdürülebilirlik başlıklarının irdeleneceği 'Enerjide Yeni Nesil Dönüşüm' paneli, girişimcilik ekseninde enerji teknolojilerinin geleceğini tartışmaya açacak.

OYUN EKONOMİSİ VE GİRİŞİM SERMAYESİ MERCEK ALTINDA

Zirve, sadece sanayi devlerini değil, dijital çağın yeni aktörlerini de kapsıyor. Türkiye inovasyon ekosisteminde girişim sermayesi fonlarının (VC) rolü uzmanlarca değerlendirilirken, 'Geleceğe Yatırım: Girişim Ekonomisinin Yükselen Gücü' paneli ile yatırımcılar ve start-up'lar arasındaki köprüler sağlamlaştırılacak.

Kapanış bölümünde ise teknoloji dünyasının en hızlı büyüyen dikeyine odaklanılacak. 'Game Tech Türkiye: Türkiye'den Dünyaya Oyun Ekonomisinin Yükselişi' oturumu ve 'Oyun Liderleri Networking Etkinliği' ile Türk oyun sektörünün global başarısı ve gelecek hedefleri konuşulacak.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNDE GÜÇLÜ SİNERJİ

MMG tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi ve YTÜ Yıldız Teknopark'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan zirve; üniversite-sanayi iş birliğini somut çıktılara dönüştürmeyi, Ar-Ge projelerinin ticarileşmesini hızlandırmayı ve nitelikli insan kaynağını sektörle buluşturmayı hedefliyor. Etkinlik, iki gün boyunca düzenlenecek B2B görüşmelerle yeni iş birliklerine zemin hazırlayacak.

KATILIM VE KAYIT BİLGİLERİ

Tüm sektör profesyonellerine, akademisyenlere ve öğrencilere açık olan etkinliğe katılım ücretsizdir. Fuar alanına giriş ve panelleri takip etmek için ön kayıt yaptırılması gerekmektedir.