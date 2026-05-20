7 ilde 'Paymix 4' operasyonu: 59 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Paymix' soruşturması kapsamında, yasa dışı bahis sitelerinin teknik, finansal ve operasyonel süreçlerinde rol aldıkları değerlendirilen 61 şüpheliye yönelik 'Paymix 4' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 59 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 12 araç, 30 konut ile 54 tarla ve arsadan oluşan toplam 96 malvarlığına el konuldu. Ayrıca 657 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından yürütülen 'Paymix' soruşturması kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal ve teknik altyapı sağladığı değerlendirilen kişi ve şirketlere yönelik daha önce adli işlemler yapılmış, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerleri hakkında el koyma ve bloke tedbirleri uygulanmıştı. Ayrıca Paymix 3 operasyonu kapsamında yasa dışı bahis sitelerine ait dijital altyapı ve sunucu sistemleri üzerinde yapılan incelemelerde çok sayıda yasa dışı bahis sitesi verisi, kullanıcı kaydı, banka hesabı ve dijital veri tespit edilmişti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis organizasyonunun operasyonel işleyişinde kullanılan VPN/RDP erişim kayıtları, IP/GSM eşleşmeleri, uzak masaüstü kullanıcı profilleri, Telegram verileri, tarayıcı geçmişleri, panel erişimleri ile finans, banka, canlı destek, VIP ve fraud birimlerine ilişkin dijital izler tespit edildi.

61 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde ayrıca, yasa dışı bahis organizasyonunda görev aldıkları değerlendirilen bazı şüphelilerle ilişkilendirilen kripto varlık adresleri belirlendi. Adreslere, organizasyon içerisindeki görevleri karşılığında ödeme-maaş niteliğinde kripto varlık transferleri yapıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldı. Elde edilen mali bulguların değerlendirilmesi sonucunda, yasa dışı bahis sitelerinin dijital altyapısına erişim sağladıkları, bahis organizasyonunun teknik, finansal, operasyonel ve iletişim süreçlerinde rol aldıkları, ayrıca bu faaliyetler karşılığında kripto varlıklar üzerinden gelir elde ettikleri değerlendirilen 61 şüpheli belirlendi ve Paymix'e dördüncü operasyon düzenlendi.

7 İLDE 59 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ankara, Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında suç delillerinin ele geçirilmesi ve dijital materyallerin muhafaza altına alınmasına yönelik arama, el koyma ve yakalama işlemleri yapıldı. Operasyonda 59 şüpheli yakalandı. Firari 2 şüphelinin yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan soruşturma kapsamında 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 malvarlığına el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait 657 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı