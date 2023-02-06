7,4 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu… Pervin Buldan: "Acımız Çok Büyük, Yüreğimiz Deprem Bölgesinde. Dayanışmayı Büyüterek Yaralarımızı Saralım" Güncel Haberler HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından; “Depremden etkilenen yurttaşlarımıza büyük geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acımız çok büyük, yüreğimiz deprem bölgesinde. Dayanışmayı büyüterek yaralarımızı saralım” açıklamasını yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından; "Depremden etkilenen yurttaşlarımıza büyük geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acımız çok büyük, yüreğimiz deprem bölgesinde. Dayanışmayı büyüterek yaralarımızı saralım" açıklamasını yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı. Buldan, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı: "Depremden etkilenen yurttaşlarımıza büyük geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acımız çok büyük, yüreğimiz deprem bölgesinde. Dayanışmayı büyüterek yaralarımızı saralım." Kaynak: ANKA / Güncel Halkların Demokratik Partisi Pervin Buldan Deprem Allah Güncel Haberler

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