GÜNDEM / 23 Ağustos 2025

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, E-Devlet Mobil Uygulama Lansmanı'na katılacak.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, "Dijital Detoks Kampı ve Büyük Aile Buluşması" ile evlilik kredisinden faydalanan çiftin düğününe katılacak.

(Rize/11.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ?İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konulu konferansın açılış programına katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Eceabat'tan hareketle İstanbul Sarayburnu'na gidecek olan TCG Anadolu Gemisi ile "Mavi Vatanda Zafer Yolculuğu" programında gençlere eşlik edecek.

(Çanakkale/09.00/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 3. haftası Gaziantep FK-Gençlerbirliği ve Fenerbahçe-Kocaelispor müsabakalarıyla sürecek.

(Gaziantep/İstanbul/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 3. haftasına Bandırmaspor-Adana Demirspor, Esenler Erokspor-Serikspor, Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor FK ve Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/16.30/İstanbul/19.00/Iğdır/Muğla/21.30) (Fotoğraflı)

4- Nesine 2. Lig gruplarında ilk hafta 4 müsabakayla başlayacak.

5- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında Karadağ'ı Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

6- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın E Grubu'ndaki ilk maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek.

(Nakhon Ratchasima/15.30) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Erkekler 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na Çin'de devam edilecek; Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fas ile karşılaşacak.

(Jiangmen/09.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Kupa Dörtlü Final organizasyonu, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda başlayacak, yarı finalde Spor Toto-Beşiktaş ve Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçları oynanacak.

(Ankara/18.30/20.30) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur maçları Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda başlayacak, Köyceğiz Belediyespor-Depsaş Enerji ve Rize Belediyespor-Güneysu müsabakaları yapılacak.

(Ankara/14.30/16.30) (Fotoğraflı)

***

