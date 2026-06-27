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Kırgızistan'da düzenlenecek 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi tanıtım videosu yayınlandı

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Kırgızistan'da 31 Ağustos-6 Eylül'de düzenlenecek 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi tanıtım videosu 'Çağrının Duyulduğu Yer' başlığıyla yayınlandı. 90'dan fazla ülkeden katılım beklenen organizasyonun sembolü kar leoparı olarak belirlendi.

Kırgızistan'da düzenlenecek 6. Dünya Göçebe Oyunları için geri sayım sürerken, organizasyonun resmi tanıtım videosu yayınlandı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi tanıtım videosunu "Çağrının Duyulduğu Yer" başlığıyla yayınladı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Kırgızistan'ın büyüleyici doğası, kar leoparının koşusu, göçebe kültürünün doğayla uyumu, misafirperverlik geleneği ve kadim kökleri etkileyici görsellerle anlatıldı.

"Güçte birlik, ruhta birlik" sloganıyla 31 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 6. Dünya Göçebe Oyunları'na bu yıl 90'dan fazla ülkeden geniş katılım bekleniyor.

Resmi sembolü "kar leoparı" olarak belirlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni başkent Bişkek'te yapılacak.

Geleneksel spor müsabakaları, Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehri ile Issık Göl bölgesindeki Kırçın Yaylası'nda gerçekleştirilecek.

Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) girişimi ve Kırgızistan'ın önerisiyle hayata geçirilen Dünya Göçebe Oyunları, göçebe halkların etnik sporlarını, geleneksel kültürlerini ve yaşam tarzlarını korumayı ve küresel ölçekte tanıtmayı amaçlıyor.

Kırgızistan'ın öncülüğünde dünya markası haline gelen organizasyonun ilk üçü 2014, 2016 ve 2018 yıllarında Kırgızistan'da düzenlendi.

Bilimsel ve kültürel etkinliklerin de yer aldığı organizasyonun dördüncüsü 2022'de Türkiye'nin İznik ilçesinde, beşincisi ise 2024'te Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
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