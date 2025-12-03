Bakan Yardımcısı Sayan: 5G ekosistemi, 100 milyar dolarlık iş hacmiyle fırsatları perçinleyecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "5G ekosistemi, ülkemize sağlayacağı 100 milyar dolarlık iş hacmiyle fırsatları perçinleyecek. Bu katkı, yalnızca telekom sektörünün gelir tablosundaki artış anlamına gelmiyor; üretimden lojistiğe, akıllı şehirlerden sağlık teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede yeni iş modelleri, yeni uzmanlık alanları ve yeni kariyer yolları doğuyor" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren BTK Akademi, Ankara'da 'Yapay Zeka Zirvesi' düzenledi. BTK merkez yerleşkesinde gerçekleşen zirvede, yapay zeka alanındaki son gelişmeler, Türkiye'nin dijital dönüşüm vizyonu ve geleceğe yönelik stratejileri ele alındı. Yapay Zeka Zirvesi, hem kamu hem de özel sektörden geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı.

'YENİ KARİYER YOLLARI DOĞUYOR'

Zirvede konuşan Bakan Yardımcısı Sayan, "Dünya Ekonomik Forumu'nun araştırmalarına göre, önümüzdeki 5 yıl içinde yaklaşık 170 milyon yeni iş fırsatının ortaya çıkacağı, buna karşılık 92 milyon mevcut istihdamın yok olacağı, sonuç olarak 2030'a kadar 78 milyon net istihdam fırsatının oluşacağı öngörülüyor. Bu dönüşümü tetikleyen ana unsurlar arasında yapay zeka, otomasyon, iklim politikaları ve demografik değişimler var. Diğer yandan, veri hacmindeki artış da benzeri görülmemiş boyutlara ulaşıyor. 2024-2025 yıllarında üretilen ve 2026 yıllarında üretilecek veri miktarının, bugüne kadar üretilen verilerin toplamını geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre, 552 zettabayt veri üretilmesi bekleniyor. 2024 yılına kadar üretilen toplam veri miktarı ise 542 zettabayt olarak kaydedildi. Böylesine bir veri yoğunluğu; doğru becerilere sahip olan gençler için yeni iş modelleri, yeni uzmanlık alanları ve yeni fırsatlar anlamına geliyor. 5G ekosistemi de ülkemize sağlayacağı 100 milyar dolarlık iş hacmi ile fırsatları perçinleyecek. Bu katkı, yalnızca telekom sektörünün gelir tablosundaki artış anlamına gelmiyor. Üretimden lojistiğe, akıllı şehirlerden sağlık teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede yeni iş modelleri, yeni uzmanlık alanları ve yeni kariyer yolları doğuyor" dedi.

'SAYILI ÜLKELER ARASINA GİREN BİR TÜRKİYE'

Sayan, "Küresel teknolojik dönüşüm hızla ilerlerken, Türkiye'nin bu süreci uzaktan izleyen değil, aktif olarak yön veren; standart koyabilen, teknoloji geliştirebilen ve vatandaşlarına fırsat eşitliği sunan bir ülke olması için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu yaklaşımımızın en önemli örneklerinden biri 5G. Operatörlerimizle birlikte spektrum ihtiyacını, kullanım senaryolarını ve uluslararası standartlarla uyumu gözeterek yürüttüğümüz çalışmalar, 5G'nin Türkiye'de sürdürülebilir ve rekabetçi bir şekilde hayata geçirilmesi için temel teşkil ediyor. Bu süreçteki bir diğer önemli boyut ise yerli ve milli altyapının güçlendirilmesi. ULAK tarafından geliştirilen 4.5G baz istasyonlarıyla elde edilen teknoloji birikimi, ülkemizin yüz binlerce kilometrelik fiber omurgasıyla birleştiğinde 5G döneminde yerli ürünlerin daha güçlü şekilde devreye alınmasına zemin hazırlayacak. Aynı şekilde TÜRKSAT 6A ile birlikte, haberleşme uydusunu kendi imkanlarıyla üretebilen sayılı ülkeler arasına giren bir Türkiye tablosu karşımıza çıkıyor. Bu başarılar, teknik birer proje olmanın ötesinde; ülkemizin dijital egemenliği açısından stratejik birer eşiği temsil ediyor" diye konuştu.