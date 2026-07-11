55'inci Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı İstanbul'dan başladı

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL, - TÜRKİYE'nin uzun rotalı açık deniz yat yarışlarından biri olan TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı, 55'inci yılında İstanbul Boğazı'ndan verilen startla başladı. Ekipler, yaklaşık 265 deniz mili uzunluğundaki parkurda Bozcaada üzerinden Çeşme'ye ulaşmak için mücadele edecek.

AYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı, 55'inci yılında İstanbul Boğazı'ndan verilen startla bugün başladı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonunda ve AKPA Kimya'nın ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyon bu yıl 55'inc kez düzenlendi. Yarışın startını İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Kuzey Deniz Saha Komutanı adına Tuğamiral Eren Günay, TAYK Viskomodoru (İkinci başkan) Selma Altay Rodopman, TAYK Genel Müdürü Ceren Veziroğlu ve AKPA Chemicals Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Darcan Saat 12.00'de birlikte verdi. Program kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri birlikleri tarafından SAS(Sualtı Savunma)-SAT(Sualtı Taarruz) gösterisi gerçekleştirildi. Startın ardından tekneler, İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne açılarak Bozcaada'ya doğru hareket etti.

32 TEKNE, DÖRT AYRI SINIFTA MÜCADELE EDİYOR

Türkiye'de tek etapta gerçekleştirilen açık deniz yat yarışları arasında yer alan organizasyona IRC 0, IRC 1, IRC 2 ve IRC 3 sınıflarında toplam 32 tekne katılım sağladı. Yarışta 7 yabancı bayraklı ve 25 Türk bayraklı tekne, hız, strateji, dayanıklılık, ekip uyumu ve meteorolojik analizlerle Marmara Denizi'nden Kuzey Ege'ye uzanan rotada finişe ulaşmak için yelken açacak. Yarışta Mesa Sailing Team, Akpa Kimya Open Sea Team, Borusan Otomotiv Racing, Arçelik Papili, Enka Cheese ve Eker Kaymak gibi ekiplerin yanı sıra Rusya, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen yabancı tekneler yer alıyor.

İSTANBUL'DAN EGE'YE UZANAN PARKUR

TAYK Trofesi'nin 6'ncı ayağı olarak düzenlenen TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı'nın 55'inci yıl mücadelesinde ekipler, Marmara Adaları, Çanakkale Boğazı ve Bozcaada'nın ardından Ege Denizi'nde Midilli açıkları ile Koyun Adaları rotasını takip edecek. Dört gün sürmesi planlanan mücadelede ekipler, gece seyirleri ve uzun offshore etaplarını geride bırakarak finiş noktasına ulaşmayı hedefliyor.

İLK ETABIN SONUÇLARI BOZCAADA'DA BELLİ OLACAK

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayelerinde, AKPA Kimya'nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu, T.C. İstanbul Valiliği destekleriyle düzenlenen yarışın İstanbul Boğazı'ndan başlayan ilk etabının ardından ekipler, parkurun ilk durağı olan Bozcaada'da finişe ulaşacak.

12 Temmuz Pazar günü düzenlenecek birinci etap ödül töreninde, dereceye giren ekiplere ödülleri takdim edilecek. Organizasyonun ikinci etabı öncesinde yelkenciler, Çeşme rotası için hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı