Albüm: 4. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda 43.000 İş Bağlantısı Kuruldu

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- 4. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı cuma günü Çin'in başkenti Beijing'de sona erdi. Bir önceki fuarın başarı grafiğini geride bırakan katılımcılar, sanayi ve tedarik zincirlerinin alt ve üst kademelerinde faaliyet gösteren 43.000 işletmeyle bağlantı kurdu.

Bu yılki fuara toplam 676 yerli ve yabancı şirket ile kurum katılım gösterirken, sanayi ve tedarik zincirlerindeki iş ortaklarının da dahil olmasıyla toplam katılımcı sayısı 1200'ü aştı.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkan Yardımcısı Li Xingqian yaptığı açıklamada, fuar kapsamında başta Fortune Global 500 şirketlerinin yöneticileri ve uluslararası kuruluşların başkanları olmak üzere 12.200 kişinin katılımıyla 70 temalı iş görüşmesi ve iki katılımcı ağ oluşturma etkinliği düzenlendiğini belirtti.

Dijital ve akıllı teknolojilere odaklanılan bu yılki fuarda, ilk kez bir yapay zeka bölümü oluşturulurken toplam 161 yeni ürün, teknoloji, hizmet ve uygulama senaryosu da tanıtıldı.

Kaynak: Xinhua