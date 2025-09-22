38. Ahilik Haftası Antalya'da Kutlandı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından 38. Ahilik Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Kutlamalar, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, AESOB Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri ve oda başkanlarının Ahi Yusuf Türbesi ziyaretiyle başladı. Burada dua okunarak ebediyete intikal eden esnaf ve sanatkarlar anıldı.

Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunan AESOB Başkanı Dere ve beraberindekiler daha sonra Demirciler Çarşısı içerisinde bulunan Ahi Meydanı'na geçti.

Ahi Meydanı'ndaki törende konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Bizler sadece kazanmayı değil, kazanırken paylaşmayı, yardımlaşmayı, dürüstlüğü, helalinden kazanmayı ilke edinen bir kültürün evlatlarıyız. Çocuklarımızı da bu ilkeyle yetiştirmeliyiz. Bu sadece köşedeki züccaciyenin meselesi değil, bu en büyük holdingin de ana ilkesi olması gerekir." dedi.

AESOB Başkanı Dere de Ahilik Teşkilatı'nın temellerinin Ahi Evran-ı Veli tarafından 12. yüzyılda Anadolu'da atıldığını ve bugüne kadar ulaştığını söyledi.

Bunun en önemli kültürel hazinelerden biri olduğunu belirten Dere, "Mesleği, ticareti ve sanatı güzel ahlak ile bütünleştiren ahilik, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla toplumda düzeni sağlayan kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur. Ahilikte eğitim hayat boyu devam eder." diye konuştu.

Programda yılın ahisi seçilen saat tamircisi Üsame Çolak'a Vali Şahin tarafından ahi kaftanı giydirilerek plaket takdim edildi. Törende ayrıca yılın kalfası ve yılın çırağı olarak seçilenlere de plaketleri verildi.

Program, "Şed Kuşanma" töreni ile son buldu.