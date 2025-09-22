Haberler

38. Ahilik Haftası Antalya'da Kutlandı

38. Ahilik Haftası Antalya'da Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen 38. Ahilik Haftası töreninde, esnaf ve sanatkarların geçmişi anıldı. Törende konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, ahiliğin değerlerine vurgu yaparak, bu kültürün evlatlara aktarılması gerektiğini belirtti.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından 38. Ahilik Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Kutlamalar, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, AESOB Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri ve oda başkanlarının Ahi Yusuf Türbesi ziyaretiyle başladı. Burada dua okunarak ebediyete intikal eden esnaf ve sanatkarlar anıldı.

Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunan AESOB Başkanı Dere ve beraberindekiler daha sonra Demirciler Çarşısı içerisinde bulunan Ahi Meydanı'na geçti.

Ahi Meydanı'ndaki törende konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Bizler sadece kazanmayı değil, kazanırken paylaşmayı, yardımlaşmayı, dürüstlüğü, helalinden kazanmayı ilke edinen bir kültürün evlatlarıyız. Çocuklarımızı da bu ilkeyle yetiştirmeliyiz. Bu sadece köşedeki züccaciyenin meselesi değil, bu en büyük holdingin de ana ilkesi olması gerekir." dedi.

AESOB Başkanı Dere de Ahilik Teşkilatı'nın temellerinin Ahi Evran-ı Veli tarafından 12. yüzyılda Anadolu'da atıldığını ve bugüne kadar ulaştığını söyledi.

Bunun en önemli kültürel hazinelerden biri olduğunu belirten Dere, "Mesleği, ticareti ve sanatı güzel ahlak ile bütünleştiren ahilik, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla toplumda düzeni sağlayan kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur. Ahilikte eğitim hayat boyu devam eder." diye konuştu.

Programda yılın ahisi seçilen saat tamircisi Üsame Çolak'a Vali Şahin tarafından ahi kaftanı giydirilerek plaket takdim edildi. Törende ayrıca yılın kalfası ve yılın çırağı olarak seçilenlere de plaketleri verildi.

Program, "Şed Kuşanma" töreni ile son buldu.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
İngiltere Filistin'i resmen tanıdı, Londra'da bayrak göndere çekildi

Netanyahu'ya soğuk duş! Avrupa'nın göbeğinde dalgalanan bayrağa bakın
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan deprem

Balıkesir beşik gibi! 4.9'un ardından bir korkutan deprem daha
Doktorun tutuklandığı soruşturmada ölen eşinin günlüğü incelemeye alındı

Doktorun yasak aşk cinayetini evde bulunan günlük aydınlatacak
Ali Koç'un Galatasaray nefreti! Skoru görür görmez telefona sarılmış

Ali Koç'un Galatasaray nefreti! Skoru görür görmez telefona sarılmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sunucu, uçuş eğitimi sırasında düşen uçakta can verdi

Ünlü sunucu, uçuş eğitimi sırasında düşen uçakta can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.