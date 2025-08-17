35. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde Renkli Anlar

35. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde Renkli Anlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taşköprü Belediyesince bu yıl 35'incisi düzenlenen festivalin son gününde yapılan at yarışı büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, katılımın yüksek olduğunu ve festivalin başarılı geçtiğini belirtti.

Taşköprü Belediyesince bu yıl 35'incisi düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nin son gününde at yarışı düzenlendi.

Kabayazı mevkisindeki at yarışı pistinde düzenlenen organizasyonda, jokeyler dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların güzel ve sportmence gerçekleştiğini söyledi.

Vatandaşların yarışlara yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Arslan, "Festivalin bu 4-5 günlük süreci gayet olumlu geçti. Amaç, hedef istenildiği noktada. Katılım çok yoğun. Bizim birinci amacımız kazasız, belasız tamamlanması, ikincisi, hemşehrilerimizin yoğun ilgi göstermesi ve il dışından da yoğun katılımcıların olmasıydı. Bunların hemen hemen her biri gerçekleşti. Esnafımız mutlu, gelen gidenler mutlu. Dolayısıyla inşallah 36'ncısı da çok daha iyi netice alacağımız bir festivale dönüşecek." dedi.

Arslan, 10 yıllık belediye başkanlığı sürecinde 9 festival yaptığını anlatarak, "Dün akşamki konserde özellikle 60 bin civarında insanın konseri izlediğine şahit olduk. Belki festival alanında topladığımızın bir katı kadar insan da festival alanlarındaydı. Bu akşam Buray konseriyle çok daha zirve yapacağını düşünüyorum. Sevgi, barış, kardeşlik içerisinde festivalimizi tamamlamayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Festival, konserlerin ardından sona erecek.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi

ABD'den Alaska sonrası kritik açıklama: Rusya toprak tavizleri verdi
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar

Ateş çemberinin içinde kaldılar! Alev savaşçılarından yoğun mücadele
Gaziantep'te feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var

Feci kaza! Otoyolun ortasında can pazarı
Ali Koç kaleci transferini açıkladı

Ali Koç, kaleci transferini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Cem Duman gizemli kazayla gündemde

Gözaltına alınan avukat Cem Duman esrarengiz kazayla gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.