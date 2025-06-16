35. Sakarya Olgunlar Futbol Turnuvası Başlıyor

35. Sakarya Olgunlar Futbol Turnuvası Başlıyor
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Sakarya'da düzenlenecek 35. Olgunlar Futbol Turnuvası, 17 Haziran'da başlayacak. Federasyon Başkanı Yaşar Zımba, 40 takımın katılacağı etkinliğin heyecan dolu maçlara ev sahipliği yapacağını duyurdu.

35. Sakarya Olgunlar Futbol Turnuvası, 17 Haziran Salı saat 20.00'da start alacak.

Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba, düzenlediği basın toplantısında, turnuvanın bu yıl da çok çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olacağını belirtti.

Tüm kenti, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nın yanındaki sahada oynanacak maçları izlemeye davet eden Zımba, 40 takımın katılacağı organizasyonda yapılacak kura çekimlerinin ardından gruplar oluşturulacağını aktardı.

Zımba, Olgunları Turnuvası'nın, büyük bir şehrin kardeşçe bir arada yaşamasını temsil ettiğini dile getirerek, bir yandan spor yaparken bir yandan da eksiklikleri giderdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
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