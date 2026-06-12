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40 milyar lira işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis şüphelilerine operasyon; 116 gözaltı

40 milyar lira işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis şüphelilerine operasyon; 116 gözaltı
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Giresun merkezli 32 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 116 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 10 yılda 40 milyar lira işlem hacmine ulaştığı belirtildi.

GİRESUN merkezli 32 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 116 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı internet sitelerinin 10 yılda yaklaşık 40 milyar lira işlem hacmine ulaştığı belirtildi.

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle 'yasa dışı bahis' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma' suçlarına yönelik 18 ay süren teknik ve fiziki çalışma yürütüldü. Çalışmada, 2016-2026 yılları arasında internet üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 2 bahis sitesi belirlendi. Ayrıca bu siteler üzerinden faaliyet gösteren şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis suçlarını işledikleri tespit edildi. Söz konusu sitelerin faaliyet süresince yaklaşık 40 milyar lira işlem hacmine ulaştığı değerlendirildi.

Tespitler doğrultusunda, Giresun merkezli 32 ilde 140 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 116 şüpheli gözaltına alındı. 12 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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