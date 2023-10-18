31 ilde uyuşturucu operasyonu: 208 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu tacirlerine yönelik 31 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 208 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüklerimizce 31 ilimizde eş zamanlı olarak 'Narkogüç' operasyonu gerçekleştirildi. Aydın, İstanbul, Malatya, Bitlis, Ankara, Samsun, Adana, Gaziantep, Antalya, İzmir, Şanlıurfa, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Balıkesir, Düzce, Niğde, Yalova, Muğla, Elazığ, Ordu, Bilecik, Karaman, Denizli, Kırşehir, Sinop, Zonguldak, Diyarbakır ve Çankırı'da zehir tacirleriyle uyuşturucu madde suçlarından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlara, 315 ekip, 944 personel, 2 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpek katıldı" dedi.

'TOPLUMU ZEHİRLEMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Yerlikaya, "Operasyonlarda 247,5 kilo skunk, 6,5 kilo esrar, muhtelif miktarda eroin, bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap, 15 tabanca, 13 tüfek ve nakit para ele geçirildi. 208 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi.