30 İlde Deaş Operasyonu: 119 Şüpheli Gözaltına Alındı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 30 ilde DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 119 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca DEAŞ terör örgütüne yönelik 30 ilde operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, Karaman, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi."

Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA