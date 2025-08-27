3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Salıpazarı'nda Devam Ediyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) işbirliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nda bisikletçiler Salıpazarı ilçesine ulaştı.

Organizasyonun ilk gününde sporcular, İlkadım Tütün İskelesi'nden yola çıkarak Canik, Tekkeköy, Çarşamba, Terme ve Salıpazarı güzergahlarını takip etti.

Zorlu ve heyecan dolu etabın final noktası ise Çarşamba Adapark oldu.

Yarışmada 23 ülkeden 109 bisikletçi pedal çeviriyor.

Salıpazarı etabında pedal çeviren bisikletçiler, Belediye Başkanı Refaettin Karaca tarafından 100. Yıl Bulvarı Kavşağı'nda karşılandı. Sporcuları ilçede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Karaca, "Böylesine önemli bir organizasyonun Salıpazarı'ndan geçmesi bizler için gurur verici. Sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Yarışma, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, başladığı Tütün İskelesi'nde sona erecek.