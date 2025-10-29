Haberler

3. Minsk Uluslararası Avrasya Güvenliği Konferansı Başladı

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 3. Minsk Uluslararası Avrasya Güvenliği Konferansı, 40'tan fazla ülke temsilcisi ve uluslararası uzmanların katılımıyla başladı. Cumhurbaşkanı Lukaşenko, konferans açılışında tek kutuplu dünya düzeninin tehditlerine dikkat çekti ve diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

MİNSK, 29 Ekim (Xinhua) -- Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 3. Minsk Uluslararası Avrasya Güvenliği Konferansı'nın açılış töreninde konuşma yapan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 28 Ekim 2025.

3. Minsk Uluslararası Avrasya Güvenliği Konferansı salı günü Belarus'un başkenti Minsk'te başladı. İki gün sürecek etkinlikte, 40'tan fazla ülke ve bölgeden temsilciler ile 7 uluslararası kuruluştan uzmanların bölgesel ve küresel istikrara ilişkin önemli konuları ele alması bekleniyor.

Konferansın açılışında konuşan Lukaşenko, karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı güvenli bir Avrasya alanı oluşturmak için ortak çabaların önemini vurgularken, tek kutuplu dünya düzeninin küresel istikrara yönelik bir tehdit olduğunu söyledi.

Lukaşenko, katılımcılara çatışmacı politikaları reddetmeleri ve yaptırımlar yerine diplomasiye öncelik vermeleri çağrısında bulundu.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, göç ve ekonomik güvenlik konularının ele alınmasında bölgesel ortaklıkların önemini vurgulayarak, tüm paydaşların yararına olacak kapsayıcı yaklaşımlar geliştirilmesi gerektiğini belirtti. (Fotoğraf: Henadz Zhinkov/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
