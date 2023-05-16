3. Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Fuarı 380 Katılımcı Kuruluş ile Açıldı

NİNGBO, 16 Mayıs (Xinhua) -- 3. Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) ve Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde başladı.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde düzenlenen Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) Fuarı'nda sergilenen ürünler, 16 Mayıs 2023. (Fotoğraf:Huang Zongzhi/Xinhua)

NİNGBO, 16 Mayıs (Xinhua) -- 3. Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) ve Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde başladı. Salı günü başlayan fuara 380'den fazla katılımcı kuruluş iştirak ediyor. Fuara 2.000'in üzerinde alıcı kayıt yaptırırken, katılımcı sayısının 100.000'i aşması bekleniyor.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde düzenlenen Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) Fuarı'nda yabancı şirketlerden katılımcılar birbirleriyle görüşüyor, 16 Mayıs 2023. (Fotoğraf:Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde düzenlenen Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) Fuarı'nda Teqball oynayan sporcular, 16 Mayıs 2023. Macaristan'da icat edilen ve futbol temelli bir spor olan Teqball, kavisli özel bir masa üzerinde oynanıyor. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde düzenlenen Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) Fuarı'ndaki bir sergi alanı, 16 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde düzenlenen Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) Fuarı'nda kayak ekipmanlarını sergileyen Slovenyalı bir şirket temsilcisi, 16 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde düzenlenen Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) Fuarı'nda sergilenen Lynk & Co markasının Avrupa'ya ihraç edilen bir aracı, 16 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde düzenlenen 3. Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) ve Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın açılış töreninden bir fotoğraf, 16 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde düzenlenen Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) Fuarı'ndaki bir sergi alanı, 16 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde düzenlenen Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) Fuarı'nda Polonya'dan gelen ürünleri sergileyen bir şirket temsilcisi, 16 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde düzenlenen Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) Fuarı'ndaki bir sergi alanı, 16 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde düzenlenen Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) Fuarı'nda yabancı şirketlerden katılımcılar birbirleriyle görüşüyor, 16 Mayıs 2023. (Fotoğraf:Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde düzenlenen Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) Fuarı'nda yabancı şirketlerden katılımcılar birbirleriyle görüşüyor, 16 Mayıs 2023. (Fotoğraf:Huang Zongzhi/Xinhua)