APEC Üst Düzey Toplantısı Dalian'da Başladı
DALİAN, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kentinde düzenlenen 2026 APEC Çin 3. Üst Düzey Yetkililer Toplantısı'nın katılımcıları, 27 Ağustos 2026. 3.
DALİAN, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kentinde düzenlenen 2026 APEC Çin 3. Üst Düzey Yetkililer Toplantısı'nın katılımcıları, 27 Ağustos 2026.
3. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Üst Düzey Yetkililer Toplantısı'nın açılış oturumu perşembe günü Dalian'da gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Pan Yulong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua