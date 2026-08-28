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APEC Üst Düzey Toplantısı Dalian'da Başladı

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DALİAN, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kentinde düzenlenen 2026 APEC Çin 3. Üst Düzey Yetkililer Toplantısı'nın katılımcıları, 27 Ağustos 2026. 3.

DALİAN, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kentinde düzenlenen 2026 APEC Çin 3. Üst Düzey Yetkililer Toplantısı'nın katılımcıları, 27 Ağustos 2026.

3. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Üst Düzey Yetkililer Toplantısı'nın açılış oturumu perşembe günü Dalian'da gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Pan Yulong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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