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Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü, 29 Ülkenin Katılımıyla Çin'in Shanghai Kentinde Kuruldu

Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü, 29 Ülkenin Katılımıyla Çin'in Shanghai Kentinde Kuruldu
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Çin'in Shanghai kentinde 29 ülkenin imzaladığı anlaşmayla Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü kuruldu. Bağımsız hükümetlerarası bir kuruluş olan örgüt, yapay zekada uluslararası işbirliğini ve güvenli gelişimi hedefliyor.

SHANGHAİ, 17 Temmuz (Xinhua) -- Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü, Çin'in Shanghai kentinde 29 ülkenin imzaladığı anlaşmayla kuruldu.

Perşembe günü imzalanan anlaşmaya göre, merkezi Shanghai'da bulunacak örgüt, bağımsız hükümetlerarası uluslararası bir kuruluş statüsünde faaliyet gösterecek.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin hükümeti adına anlaşmayı imzaladı.

Kazakistan, Laos, Pakistan, Rusya ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 29 ülkenin temsilcileri anlaşmayı imzalayarak ülkelerini örgütün kurucu üyeleri haline getirdi. İmza törenine çeşitli ülke ve uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.

Anlaşmaya göre örgüt, BM Şartı'nın amaçlarına bağlı kalacak, kapsamlı istişare, ortak katkı ve ortak fayda ilkelerini benimseyecek ve insan odaklı bir yaklaşım izleyecek.

Örgüt, yapay zeka alanında uluslararası işbirliğini ve küresel yönetişimi teşvik etmeyi, yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamayı, böylece yapay zekanın tüm insanlığın yararına sağlıklı ve düzenli gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua
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