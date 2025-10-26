25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Renkli Gösterilerle Sonlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" çeşitli gösterilerle tamamlandı.

Fethiye Belediyesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen festivalin son gününde paraşüt pilotlarının serbest düşüş, yarasa adam uçuşu ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Babadağ'daki pistlerden havalanan paraşütçüler, gökyüzünde görsel şölen sundu. Gün batımında ise İstanbul Paramotor ekibi Ölüdeniz semalarında havai fişek gösterisi yaptı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, AA muhabirine, kentte yamaç paraşütü festivalinin çeyrek asırdır sürdüğünü söyledi.

Fransa'nın ardından dünyanın en büyük ikinci pistinin Babadağ olduğunu ifade eden Karaca, "Dünyanın farklı ülkelerinden gelen en iyi akrobasi pilotları Ölüdeniz semalarında birbirinden güzel gösteriler sundu. İlerleyen yıllarda festivali devam ettirip nice 25 yıllar etkinliği sürdürmek istiyoruz. Buraya daha çok turist çekerek tüm dünyanın gözdesi olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.