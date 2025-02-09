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24 Yaşındaki Girişimci Haluk Çiçek, TKDK Desteği ile Pide Salonu Açtı

24 Yaşındaki Girişimci Haluk Çiçek, TKDK Desteği ile Pide Salonu Açtı
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Tokat'ta yaşayan 24 yaşındaki Haluk Behçet Çiçek, dedesi gibi pide ustası olarak kariyerine devam ederek, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kendi pide salonunu açtı. 1,5 yıldır hizmet veren Çiçek, doğal malzemelerle şef aşçı olarak işini sürdürüyor.

Tokat'ta yaşayan 24 yaşındaki Haluk Behçet Çiçek, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle pide salonu açtı.

Pidesi ile ünlü olan merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde yaşayan Çiçek, mesleği pide ustası olan dedesinin yanında öğrendi.

Kendini geliştirdikten sonra başka iş yerlerinde ustalık yapan Çiçek, hibe desteğinden yararlanıp kendi iş yerini kurmak için 3 yıl önce TKDK'ye başvurdu.

Yapılan araştırmanın ardından pide salonu açma projesi onaylanan Çiçek, 1,5 yıl önce beldede iş yerini hizmete açtı.

Çiçek, AA muhabirine, iş yerini açmak için bir süre araştırma yaptığını söyledi.

Pidecilikle ilgili becerisi olduğunu belirten Çiçek, "Pidecilik dede mesleğimiz. Bunu devam ettirmek istedik. TKDK'den yetkililerle görüştük. Destek almak için başvurduk ve onaylandı. TKDK'den hibe olarak 1 milyon 200 bin lira destek aldık." ifadesini kullandı.

"Müşterilerimize manda yoğurdu da ikram ediyoruz"

İş yerinde aile işletmesi olarak çalıştıklarını dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Hiç işçimiz yok. Pide ustalığını ben yapıyorum. Pidemizin ham maddesi olan çökelek, kuşbaşı, kıymayı ahırımızdaki hayvanlarımızdan üretiyoruz. Çökelek, etimiz havanlarımızdan. Müşterilerimize manda yoğurdu da ikram ediyoruz. Müşterilerimiz de ürünlerimizin doğal olduğunu bildikleri için pidelerimize ilgi gösteriyor."

İş yerinde annesi, babası ve kardeşinin de çalıştığını anlatan Çiçek, kendilerine destek veren Tarım ve Orman Bakanlığı ile TKDK yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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