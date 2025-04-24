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23 Nisan'da Yeşilay'dan Çocuklar İçin Proje ve Satranç Turnuvası

23 Nisan'da Yeşilay'dan Çocuklar İçin Proje ve Satranç Turnuvası
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Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Aysun Kaya'ya bıraktı. Kaya, bağımlılıkla mücadele için 'sakın bağımlı olma' projesini tanıttı. Ayrıca, Hayrabolu'da düzenlenen satranç turnuvasında 49 sporcu yarıştı.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Aysun Kaya'ya bıraktı.

Şubede üyeleri ve gönüllülerle sohbet eden Kaya, burada yaptığı konuşmada, önemli bir görevi üstlendiğini söyledi.

Kötü bağımlılıkları yok etmek için savaştıklarını aktaran Kaya, "Bu bağımlılıkları yok etmek için bir proje düzenledim. Adı sakın bağımlı olma. Projemin amacı küçük yaştan itibaren çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, alıştırmamak ve bıraktırmaktır." dedi.

Kaya, Yeşilay'ın projeyi sahipleneceğine inandığını ve projenin güzel sonuçlar vereceğine inandığını belirtti.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı da yeni projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını aktardı.

Hayrabolu'da satranç turnuvası düzenlendi

Hayrabolu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, satranç turnuvası düzenledi.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Hayrabolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, iki ayrı kategoride 49 sporcu mücadele etti.

Turnuva Direktörü Servet Hoşgör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların gelişimi için satrancın önemli bir spor olduğunu söyledi.

Katılımın fazla olmasından dolayı mutlu olduklarını aktaran Hoşgör, "23 Nisan gibi özel bir günü çocuklarımızla birlikte satranç gibi zihinsel gelişimi destekleyen bir sporla taçlandırmak bizler için çok anlamlı. Satranç sporunun yaygınlaşması adına bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz."diye konuştu.

Turnuvanın sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
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