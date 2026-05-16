Murat Kurum: "1 Ocak 2027'den İtibaren Yeni Binalarda, Enerji Kimlik Belgesi, Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi'ni Devreye Alıyoruz"

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda, "Enerji Kimlik Belgesi" ve "Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi'nin" devreye alınacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çevre dostu yapılaşmayı yaygınlaştıracak düzenlememiz yayımlandı. 1 Ocak 2027'den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda, Enerji Kimlik Belgesi, Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi'ni devreye alıyoruz. Sera gazı emisyonu düşük olan binalar için 'Düşük Karbonlu Bina Belgesi' uygulaması getiriyoruz."

Kaynak: ANKA