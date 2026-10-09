Haberler

2027 Changchun Kış Üniversite Oyunları meşalesi ilk oyunların kenti Torino'da yakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2027 Changchun Kış Üniversite Oyunları meşalesi ilk oyunların kenti Torino'da yakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2027 Changchun Kış Üniversite Oyunları'nın meşalesi, Dünya Üniversite Oyunları'nın 1959'da ilk kez düzenlendiği İtalya'nın Torino kentinde tutuşturuldu. Meşale 14 Ekim'de Changchun'da törenle karşılanacak, oyunlar 15-25 Ocak 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TORİNO, 9 Ekim (Xinhua) -- 2027 Changchun Kış Üniversite Oyunları'nın meşalesi, Dünya Üniversite Oyunları'nın 1959 yılında ilk kez düzenlendiği İtalya'nın Torino kentinde tutuşturuldu. Meşale, ocak ayında düzenlenecek etkinlik öncesinde Çin'e doğru yola çıktı.

Changchun Belediye Başkanı Gu Gang ve Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Leonz Eder perşembe günü düzenlenen törende, ilk oyunlarda kullanılan bir meşaleyi kullanarak büyük meşaleyi yaktı. Daha sonra Changchun Oyunları için hazırlanan fener de bu ateşle tutuşturuldu.

Mısır Müzesi'nin de önünden geçen meşale, Torino Üniversitesi'nden Torino Politeknik Üniversitesi'ne kadar taşındı.

Gu, meşalenin dostluğun sembolü olması ve kış sporlarının Doğu ile Batı arasındaki kültürel etkileşimi teşvik ederek tüm dünyada gençler arasında karşılıklı anlayışı güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Oyunların organizasyon komitesinin bildirdiğine göre meşale, 14 Ekim'de Changchun'da törenle karşılanacak.

Kış Üniversite Oyunları, 15-25 Ocak 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Eder kısa bir süre önce Xinhua'ya yaptığı açıklamada, hazırlıkların sorunsuz ilerlediğini belirterek, oyunlara rekor sayıda katılım olmasını beklediklerini ifade etmişti.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Başkentte alarm! Halka 'Kış gelmeden şehri terk edin' uyarısı

Halkı açık açık uyardılar: Kış gelmeden şehri terk edin
Sigaraya yeni yasaklar! Bu alanlarda içilemeyecek

Tiryakilere yeni yasaklar! Masada çay, elde sigara dönemi bitiyor
Sinema salonlarında bu hafta: 8 yeni film vizyona girecek

Sinemalarda bu hafta korku rüzgarı esecek!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor

Tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı

İlçeyi sarsan olay! Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı
Ukrayna'da kan donduran görüntü! 74 yaşındaki kadını yere savurdu

Bunu yapan insan olamaz!
Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar verildi

Verilen karara kendisi bile hayret edecek

Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor

Gazi yasağa isyan etti: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmadı
2026 Nobel Barış Ödülü 'ilk'lerin kadını Navi Pillay'in oldu

2026 Nobel Barış Ödülü 'ilklerin kadını'na verildi
Tarihi Emevi Camisi 13 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

Tam 13 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açtı