Haberler

2027 Avrupa Oyunları ve 2036 Olimpiyat Adaylığı İçin Önemli Toplantı

2027 Avrupa Oyunları ve 2036 Olimpiyat Adaylığı İçin Önemli Toplantı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları ve 2036 Olimpiyat Oyunları adaylık sürecini görüştü.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek, İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları'nın hazırlıkları ile 2036 Olimpiyat Oyunları adaylık süreci hakkında görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilecek 2027 Avrupa Oyunları'nın hazırlıklarının sürdüğü belirtilerek, "Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya başkanlığındaki heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek 2027 Avrupa Oyunları hakkında toplantı yaptı. Bakan Ersoy'un makamında gerçekleştirilen toplantıda, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya, aynı zamanda 2027 Avrupa Oyunları Koordinatörü olan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır da eşlik etti." denildi.

2027 Avrupa Oyunları'na ilişkin hazırlık çalışmaları kapsamında, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tarafından, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a tanıtım ve bilgilendirme sunumu yapıldığı kaydedilerek, "Sunumda, oyunların ülkemize tanıtım, turizm, kültürel diplomasi ve spor altyapısı bakımından sağlayacağı katkılar değerlendirilirken, bakanlıklar arası iş birliği alanları konuşuldu. Ülkemizin 2036 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na adaylık sürecinin de değerlendirildiği toplantıda, İstanbul'un kültürel mirasının ve tarihsel öneminin en üst seviyede anlatılması benimsendi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Güncel
Erdoğan'dan hemşehrilerini coşturan sözler: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Bu sözlerle hemşehrilerini coşturdu: Önce ben gideceğim sonra siz
Dünyanın sonunu getireceği söylenen böcekle ilgili korkutan uyarı: Tüm Türkiye'ye yayılabilir

Dünyanın sonunu getireceği söyleniyordu! Tüm Türkiye tehdit altında
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine set mi çekti? Öcalan iddialara yanıt verdi

Demirtaş'ın tahliyesine engel mi oldu? Öcalan bizzat yanıt verdi
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.