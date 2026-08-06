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2026-ÖZYES Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

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ÖSYM, 2026-Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) giriş belgelerinin açıklandığını duyurdu. Adaylar, belgelerine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ais.osym.gov.tr üzerinden ulaşabilir. Sınav günü ve saatinde belirtilen yerde hazır bulunmaları gerekiyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2026-Özel Yetenek Sınavı (2026-ÖZYES) giriş belgeleri erişime açıldı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-ÖZYES'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Adayların, sınava giriş belgesinde yazılı gün ve saatte sınav binasında hazır bulunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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