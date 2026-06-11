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2026 FIFA Dünya Kupası Görkemli Açılış Töreniyle Başladı

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2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçı öncesinde düzenlenen renkli törenle başladı. Shakira'nın da sahne aldığı organizasyonda 48 takım mücadele edecek. A Milli Takım ilk maçına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak.

(İSTANBUL) - 2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan karşılaşma öncesinde düzenlenen görkemli açılış töreniyle başladı.

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği törende renkli gösteriler sahnelendi. Organizasyonda başta Shakira olmak üzere birçok sanatçı konser verdi.

Açılış törenindeki sahne performansları, dans gösterileri ve konserler tribünlerde büyük coşku oluşturdu. Dünya Kupası heyecanı, Meksika-Güney Afrika karşılaşmasıyla resmen başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda dörderli 12 grupta 48 takım mücadele edecek. Organizasyon boyunca toplam 104 maç oynanacak.

Turnuvanın final karşılaşması ise 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik New York Stadyumu'nda yapılacak.

MİLLİLER İLK MAÇINA 14 HAZİRAN'DA ÇIKACAK

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak.

Avustralya-Türkiye maçı, saat 07.00'de BC Place Vancouver Stadyumu'nda oynanacak. Dünya Kupası karşılaşmaları Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın grup maçları programı şöyle:

14 Haziran

07.00 Avustralya-Türkiye

20 Haziran

07.00 Türkiye-Paraguay

26 Haziran

05.00 Türkiye-ABD

Kaynak: ANKA
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