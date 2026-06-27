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2026 FIFA Dünya Kupası'nda G ve H Grubu'nda İki Galibiyet, İki Beraberlik

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2026 FIFA Dünya Kupası G ve H Grubu maçlarında İspanya Uruguay'ı 1-0, Belçika Yeni Zelanda'yı 5-1 yenerken; Mısır-İran 1-1, Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan 0-0 berabere kaldı.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası'nda G ve H Grubu'nda oynanan karşılaşmalarda İspanya ve Belçika galibiyetle ayrılırken, Mısır-İran ile Yeşil Burun Adaları- Suudi Arabistan mücadeleleri beraberlikle sonuçlandı.

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Mısır ile İran, Seattle Stadyumu'nda karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

H Grubu'nda Uruguay ve İspanya, Guadalajara Stadyumu'nda karşılaştı. İspanya, Uruguay'ı 1-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı.

G Grubu'nda Belçika ile Yeni Zelanda, BC Place Stadı'nda karşı karşıya geldi. Belçika, Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı.

H Grubu'nda oynanan maçta Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan, 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: ANKA
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