Haberler

Ak Partili Yıldırım Bütçeye "500 Milyar Dolar" Dedi; Kur Farkıyla Hesap Tutmadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, 2026 yılı bütçesinin dolar bazında 'yaklaşık 500 milyar dolar' olduğunu söyledi. Ancak bu rakam, döviz kuru hesaplamaları ile tutarsızlık gösteriyor.

(TBMM) - Ak Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, 2026 bütçesinin dolar bazında "yaklaşık 500 milyar dolar" olduğunu söyledi. Ancak Yıldırım'ın sözleri bütçe giderleri ve gelirleri üzerinden yapılan kur bazlı hesaplamalarla örtüşmedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bütçeyi açıkladığı 16 Ekim tarihindeki döviz kuru esas alındığında bütçe giderlerinin dolar karşılığı yaklaşık 452 milyar dolar olurken, bütçe gelirlerinin dolar karşılığı ise yaklaşık 388 milyar dolar olarak hesaplandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, bütçenin dolar bazında "yaklaşık 500 milyar dolar" olduğunu dile getirdi. Yıldırım, konuşmasında 2026 yılı bütçesine ilişkin, "2001 yılındaki bütçemizin dolar bazındaki görüntüsü; 2001 yılında 61 milyar dolarmış, 2026'yı hep beraber burada yapıyoruz, bunlar yaklaşık rakamlar, küsurata takılmayın, takılanlar olur, 500 milyar dolar, hesap burada" dedi.

Ancak döviz kuru ile birlikte Orta Vadeli Program'a göre 2026 yılı ortalama dolar kuru üzerinden yapılan hesaplama, bu rakamın altında bir sonuca işaret ediyor. Merkezi yönetim 2026 yılı bütçe giderleri 18,9 trilyon lira olarak öngörüldü. Bu tutar, 2026 yılı bütçesinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandığı 16 Ekim tarihli güncel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 41,84 liralık dolar kuru esas alındığında yaklaşık 451,6 milyar dolara denk geliyor.

2026 yılı için 16 trilyon 216 milyar lira olarak belirlenen bütçe gelirleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, yaklaşık 387,5 milyar dolara karşılık geliyor. Böylece bütçe gelirlerinin dolar karşılığı, Yıldırım'ın dile getirdiği 500 milyar dolarlık büyüklüğün yaklaşık 110 milyar dolar altında kalıyor.

Öte yandan Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yılı için öngörülen 46,60 TL'lik dolar kuru varsayımı esas alındığında ise bütçenin dolar karşılığı yaklaşık 406 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a 2. soruşturma izni

Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu

Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi: Bu vebali alamam

Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi
Beşiktaş taraftarından Rafa Silva'ya tepki

Çaykur Rizespor karşısında hayatının şokunu yaşadı
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e ağır gönderme

CHP'den istifa eden vekilden Özel'e ağır gönderme! Lanet okudu
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
title